El creador de 'La que se avecina' propaga lo que muchos repiten hoy del Premio Planeta a Juan del Val

Juan del Val, rostro de Atresmedia, ha recibido el Premio Planeta 2025 por la obra 'Vera, una historia de amor'. Asistimos al galardón literario mejor dotado del mundo económicamente, a razón de un millón de euros. Y la controversia por este fallo es máxima.

Las críticas no paran de sucederse poniendo en cuestión la credibilidad y el prestigio del Premio Planeta al recaer nuevamente en una figura vinculada a la casa como ocurrió hace dos años con Sonsoles Ónega y su novela 'Las hijas de la criada'.

Recordemos que el Grupo Planeta es el accionista mayoritario de Atresmedia. Por eso, son muchas las voces que sostienen que todo está amañado y que no es casual que el jurado haya concedido el premio a Juan del Val, colaborador histórico de programas de Antena 3 ('El Hormiguero') y La Sexta ('La Roca').

El meme compartido por Alberto Caballero, creador de 'La que se avecina'

Y entre las miles de reacciones que está suscitando la noticia, además de críticas, hay numerosos memes y mofas. Entre ellos, el que ha compartido Alberto Caballero, el creador de 'La que se avecina', a través de su cuenta oficial de Instagram.

Se trata de un post publicado por el periódico satírico 'Mundo Today' que dice lo siguiente: "Murakami (escritor japonés) presentará los informativos de Antena 3 para ver si, por lo menos, le dan el Planeta".

Así, con ese mordaz titular que ha difundido Alberto Caballero se traslada la idea que muchos repiten hoy: que si trabajas para Atresmedia tienes el Premio Planeta al alcance de tu mano.