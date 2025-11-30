Mediaset planea resucitar otro formato del pasado con este insólito presentador como candidato favorito

Mediaset no para de mirar al pasado. Si hace unos días conocíamos que el grupo trabaja en la vuelta de 'El precio justo', ahora Poco Pasa TV avanza que el grupo ha grabado el piloto de la vuelta de 'Te vas a enterar'.

'Te vas a enterar' fue un formato de actualidad que emitió Cuatro en sus tardes en 2012 con Producciones Mandarina y con Eduardo Blanco, actual director de Entretenimiento y Actualidad de Mediaset, como director. En su primera etapa fueron Álvaro de la Lama y Jesús Gallego los presentadores y posteriormente tras la salida del segundo fue Ana Rodríguez la que ocupó su lugar.

Ahora, según avanza Poco Pasa TV, Mediaset ha grabado el piloto para el regreso de 'Te vas a enterar', que no tendría por ahora cerrado ni la cadena ni el horario de emisión. Y al frente de dicho programa piloto se puso el periodista Javier Chicote, jefe de investigación de ABC y habitual colaborador de 'Todo es mentira', entre otros, que debutaría así como presentador.

Javier Chicote, el favorito para el regreso de 'Te vas a enterar'

No obstante, aunque el favorito para ponerse al frente de la nueva etapa de 'Te vas a enterar', todo apunta a que la intención es que fueran dos presentadores hombres los que se pusieran al frente como en su primera etapa en Cuatro.

Por otro lado, Poco Pasa TV también avanza otros rostros que habrían sido testados como copresentadores y colaboradores con nombres muy sorprendentes. Entre ellos estarían dos habituales presentadores del grupo como David Aleman ('Código 10') y Jano Mecha ('El programa de Ana Rosa') así como Sarah Santaolalla ('En boca de todos', 'Malas Lenguas', 'Mañaneros 360') o María Jamardo, jefa de tribunales de El Debate y habitual colaboradora de 'El tiempo justo' o 'Código 10'.

Otros rostros que han sido testados por Producciones Mandarina para el regreso de 'Te vas a enterar' son Ricardo Altable, presentador de Telemadrid; José de la Morena, jefe de Economía de Ok Diario; Javier Liébana, de la SER; o las reporteras de 'En boca de todos' Clara Murillo y Leticia Santos.