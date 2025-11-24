Mayor desplome de 'Gran Hermano', con una audiencia letal en Telecinco tras el batacazo previo de 'Tentaciones'

Domingo dramático en Telecinco con un 7,6% de cuota media de pantalla en el cómputo total del día debido a su mal daytime, con ofertas como 'Vaya fama' (6,6%), 'Fiesta' (8,4%) o 'Agárrate al sillón' (7,3%), pero sobre todo ante lo que ocurrió por la noche con la dupla 'El debate de las tentaciones' y 'Gran Hermano: El Debate'.

Ambas ofertas firmaron mínimo histórico con un 7,5% y un 9,3% respectivamente. El espacio conducido por Sandra Barneda apenas reunió a 900 mil telespectadores y fue un muy mal telonero para 'GH', que solo pudo retener a poco más de medio millón de seguidores (567.000), lo que da cuenta del nulo interés por el programa de convivencia.

Ese 9,3% supone una bajada de 1,4 puntos respecto al domingo pasado, cuando Telecinco ya realizó la estrategia de relegar la entrega presentada por Ion Aramendi a las 23:00 horas con la finalidad de maquillar el dato. Esta vez, no ha servido para nada retrasar de nuevo la emisión ni programar expulsión y nominaciones como si se tratase de una gala más, lo que coloca al formato en una situación verdaderamente crítica y nunca antes vista.

#GHDBT3 se queda con el 9.3% de cuota, 567.000 de audiencia media y 1.880.000 espectadores únicos



👁️ 11.1% entre el público femenino



👁️ 10.3% de 25 a 44 años#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/W5U1OlnBf6 — Dos30' (@Dos30TV) November 24, 2025

Con estos preocupantes registros, a 'Gran Hermano 20' se le complica mucho su existencia en Telecinco como ya apuntábamos hace tan solo unos días. Y es que, lejos de revertirse esta terrible acogida, la edición parece entrar más en barrena a cada semana que pasa.

Con lo sucedido anoche, hablamos de que por primera vez ha caído al unidígito el tramo principal de una gala a pesar de la fragmentación y de ofrecerse mayoritariamente en late night, con posibilidad de inflar las cifras, y de que contó con la expulsión y con una nueva ronda de nominaciones como señuelo.

Por su parte, La 1 de TVE lideró la noche con la película de la semana 'Misión Hostil', que registró un 12,2% de share y casi 1,4 millones. Y la segunda opción del público volvió a ser 'Una nueva vida' en Antena 3 con un 11,1% y más de 900 mil fieles. Ambas cadenas se colocaron lejos del duro 7,6% de Telecinco en el promedio de la jornada con un 11,2% y 10,6% respectivamente.