Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de 'Gran Hermano': Almudena, José Manuel, Patricia o Paula?

Tras la expulsión sorpresa de este domingo en 'Gran Hermano 20', que ha resultado con Lorena eliminada del juego de manera definitiva, los concursantes han vuelto a disputar una nueva ronda de nominaciones divididos en dos grupos: unos a la cara y otros en la intimidad del confesionario.

Así ha sido el reparto completo de puntos:

Cristian ha otorgado un punto a Raúl, dos puntos a Aroa y tres puntos a Almudena

Patricia ha endiñado un punto a Raúl, dos puntos a Íñigo y tres puntos a Almudena

Jonay ha enviado un punto a Mamadou, dos puntos a Aquilino y tres puntos a Paula

Rocío ha nominado con un punto a Aroa, dos puntos a Patricia y tres puntos a Almudena

Mamadou ha señalado con un punto a Íñigo, con dos a Jonay y con tres a José Manuel

Aquilino ha dado un punto a Joon, dos puntos a Patricia y tres puntos a Jonay

Belén ha expuesto con un punto a Almudena, con dos a Jonay y con tres a José Manuel

Aroa ha nominado con un punto a Patricia, con dos a Cristian y con tres a José Manuel

José Manuel ha asestado un punto a Belén, dos puntos a Mamadou y tres puntos a Paula

Edurne ha otorgado un punto a Aquilino, dos puntos Paula y tres puntos a Patricia

Almudena ha enviado un punto a Joon, dos puntos a Cristian y tres puntos a Patricia

Paula ha endiñado un punto a Joon, dos puntos a José Manuel y tres puntos a Jonay

Joon ha nominado con un punto a Almudena, dos puntos a Mamadou y tres puntos a Paula

Íñigo ha señalado con un punto a Cristian, con dos puntos a Joon y tres puntos a Patricia

Desirée ha dado un punto a Belén, dos puntos a Almudena y tres puntos a Patricia

Raúl ha expuesto con un punto a Patricia, con dos a Joon y con tres puntos a Cristian

Así, Almudena, José Manuel, Patricia y Paula son los candidatos a la expulsión esta semana. Una eliminación que tendrá lugar en la cuarta gala de 'Gran Hermano 20' del próximo jueves con Jorge Javier Vázquez al frente. Y tú, ¿quién quieres que sea el nuevo expulsado? ¡VOTA YA!