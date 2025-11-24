Encuestas

Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de 'Gran Hermano': Almudena, José Manuel, Patricia o Paula?

por El Televisero

Almudena, José Manuel, Patricia y Paula son los candidatos a la expulsión de 'Gran Hermano 20' esta semana

Los cuatro nominados de 'Gran Hermano 20'
Los cuatro nominados de 'Gran Hermano 20' | Montaje El Televisero

Tras la expulsión sorpresa de este domingo en 'Gran Hermano 20', que ha resultado con Lorena eliminada del juego de manera definitiva, los concursantes han vuelto a disputar una nueva ronda de nominaciones divididos en dos grupos: unos a la cara y otros en la intimidad del confesionario.

Así ha sido el reparto completo de puntos:

  • Cristian ha otorgado un punto a Raúl, dos puntos a Aroa y tres puntos a Almudena
  • Patricia ha endiñado un punto a Raúl, dos puntos a Íñigo y tres puntos a Almudena
  • Jonay ha enviado un punto a Mamadou, dos puntos a Aquilino y tres puntos a Paula
  • Rocío ha nominado con un punto a Aroa, dos puntos a Patricia y tres puntos a Almudena
  • Mamadou ha señalado con un punto a Íñigo, con dos a Jonay y con tres a José Manuel
  • Aquilino ha dado un punto a Joon, dos puntos a Patricia y tres puntos a Jonay
  • Belén ha expuesto con un punto a Almudena, con dos a Jonay y con tres a José Manuel
  • Aroa ha nominado con un punto a Patricia, con dos a Cristian y con tres a José Manuel
  • José Manuel ha asestado un punto a Belén, dos puntos a Mamadou y tres puntos a Paula
  • Edurne ha otorgado un punto a Aquilino, dos puntos Paula y tres puntos a Patricia
  • Almudena ha enviado un punto a Joon, dos puntos a Cristian y tres puntos a Patricia
  • Paula ha endiñado un punto a Joon, dos puntos a José Manuel y tres puntos a Jonay
  • Joon ha nominado con un punto a Almudena, dos puntos a Mamadou y tres puntos a Paula
  • Íñigo ha señalado con un punto a Cristian, con dos puntos a Joon y tres puntos a Patricia
  • Desirée ha dado un punto a Belén, dos puntos a Almudena y tres puntos a Patricia
  • Raúl ha expuesto con un punto a Patricia, con dos a Joon y con tres puntos a Cristian

Así, Almudena, José Manuel, Patricia y Paula son los candidatos a la expulsión esta semana. Una eliminación que tendrá lugar en la cuarta gala de 'Gran Hermano 20' del próximo jueves con Jorge Javier Vázquez al frente. Y tú, ¿quién quieres que sea el nuevo expulsado? ¡VOTA YA!

