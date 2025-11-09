Matías Prats se pronuncia ante su retiro de la televisión con este anuncio sobre su futuro en 'Antena 3 Noticias'

Este sábado, 8 de noviembre, la Federación de Asociaciones de Televisión y Radio de España entregó las Antenas de Oro 2025. Entre los galardonados durante una gala conducida por la periodista de TVE Ana Belén Roy, estaba Matías Prats, quien recibió la Antena de Oro Extraordinaria por su extensa trayectoria profesional.

Tras alcanzar los 10.000 informativos en sus más de cincuenta años de profesión, el presentador de 'Antena 3 Noticias' sorprendió a todos los presentes haciendo un anuncio sobre su futuro laboral más inmediato. Un día después, este domingo, el propio Matías Prats ha dado paso a una pieza en la primera edición del Telediario de Antena 3: "Hubo grandes premiados, Susanna (Griso) lanzó un alegato a favor del periodismo libre y yo no sé si estuve a la altura de poder responder a tanto afecto como me brindaron".

Hacia el final de su discurso de agradecimiento tras recoger el galardón de manos del presidente de FARTVE, Juan Ignacio Ocaña, el periodista hizo un "cambio radical de guion o un guiño humorístico", según explicó él mismo, antes de que su compañera Mónica Carrillo diese paso a ese momento. "Tal vez sea este el momento más oportuno, con un premio recién recibido, entre compañeros de la profesión...", comenzó diciendo el comunicador.

🏆 📺La 52ª edición de los Premios Antena de Oro coronó a dos de los rostros más queridos de la cadena https://t.co/9BsSEAHchs — Antena 3 Noticias (@A3Noticias) November 9, 2025

El anuncio de Matías Prats que mantuvo a todos en vilo

"Momento dulce de la cadena, líderes con esas noticias de Antena 3 imbatibles… Que yo les diga… que yo les anuncie… que yo ratifique…", prosiguió, antes de hacer el esperado anuncio: "Que voy a seguir bastante más en la tele, ¡muchas gracias!". Unas palabras que provocaron las risas de todos los presentes. Y es que, por un momento, parecía que Matías Prats iba a comunicar su jubilación, algo que, afortunadamente, no sucedió.

Tras la emisión de la pieza, Mónica Carrillo le preguntó: "¿Esto es una fake news?". "Definitivamente, fue un guiño humorístico", sentenció él. Sin embargo, a raíz de este momento, la periodista quiso saber si había pensado en jubilarse. Sin pelos en la lengua, el presentador contestó que "de momento no. Vamos a seguir un poquito más". Una noticia que alegró enormemente a su compañera, con la que forma uno de los tándems más queridos de la televisión.