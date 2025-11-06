María Patiño cuenta lo que le decía detrás de cámaras José Ribagorda tras su ataque a 'Sálvame'

Este miércoles, Pedro Piqueras fue el gran protagonista de 'En primicia', el formato de entrevistas de Lara Siscar a grandes figuras del periodismo. Y durante el programa el que fuera director de 'Informativos Telecinco' se pronunció sobre las famosas transiciones de 'Sálvame'. Aunque fue Pepe Ribagorda el que no dudó en mostrarse crítico y ahora ha sido María Patiño quién ha querido retratar al periodista.

El formato de La 2 recuperó un fragmento en el que Paz Padilla dio paso a 'Informativos Telecinco' mientras ella y Anabel Pantoja estaban bailando como ejemplo. Y al preguntarle por esas transiciones virales, Pepe Ribagorda no se contuvo. "Eran completamente ridículos", sentenciaba el que fuera presentador de 'Informativos Telecinco fin de semana' antes de su cese en 2024.

"Era algo que nadie entendía ni podíamos entenderlo, no tenía ningún tipo de sentido, ni lógica, ni un por qué, ni gracia... nada", añadía Pepe Ribagorda sobre los momentos en los que el programa que presentaban Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla o María Patiño daba paso a los informativos de Pedro Piqueras.

Por su parte, Pedro Piqueras reconoció que hubo un día que se sintió muy mal porque en 'Sálvame' estaban de fiesta y el tuvo que abrir el informativo hablando de cientos de muertos por la COVID. "Me enfadé porque no paraban de bailar, el informativo tenía que entrar, estaban haciendo chistes... Bueno, más o menos graciosos y yo tenía ese día casi 1.000 muertos en España como consecuencia del COVID", recordaba. Además también contó que habló con Paolo Vasile y el que fuera CEO de Mediaset le dijo que no se preocupara.

Después de ver las palabras de Pepe Ribagorda tachando de "ridículos" a los miembros de 'Sálvame' por lo que hacían al conectar con 'Informativos Telecinco', María Patiño no se ha podido reprimir en revelar lo que el periodista le decía en privado cuando se encontraban por los pasillos.

"Ribagorda en más de una ocasión me felicitaba por mi trabajo en Socialité y como la curva ascendente del programa favorecía al informativo", expone la presentadora de 'No somos nadie' en su cuenta de "X" destapando así lo hipócrita que es Pepe Ribagorda al señalarles y criticarles en público en La 2 y como en privado le agradecía que su labor al frente de 'Socialité' favoreciera a las audiencias del informativo de fin de semana que presentaba junto a Ángeles Blanco.