La Sexta sigue la estela de TVE y se suma a los especiales sobre el franquismo con este programa en prime time

El próximo 20 de noviembre se cumplirán 50 años de la muerte de Francisco Franco. Por ello, son varias las cadenas que están dedicando varios especiales a analizar cómo ha cambiado nuestro país en estos 50 años y todo lo que no se dijo sobre la muerte del dictador. Es el caso de los documentales de 'Los 50 años del gran cambio' en TVE y de La Sexta que le dedicará este viernes su entrega de 'La Sexta Columna'.

Han pasado 50 años y todavía hay muchas dudas sobre la muerte de Franco. Y es que aunque se comunicó oficialmente su fallecimiento el día 20 de madrugada, siempre ha habido dudas sobre si en realidad el dictador falleció mucho antes y nos lo ocultaron a los españoles.

Y eso es precisamente lo que va a analizar 'La Sexta Columna' este viernes en 'Los secretos del 20N: el día que más o menos murió Franco' a partir de las 21:30 horas con una nueva entrega de sus Columnas de la Historia.

La hermética hospitalización de Franco, las horas previas y posteriores a su fallecimiento y el control exhaustivo de todo lo que se decía o publicaba sobre el dictador convirtieron aquel 20 de noviembre de 1975 en objeto de múltiples investigaciones. ¿Por qué el régimen se esforzó tanto en manipular un acontecimiento tan natural como la muerte de un octogenario enfermo?

Un arma lista para disparar durante el cortejo fúnebre del caudillo, la figura de Juan Carlos de Borbón como posible objetivo o las sospechas de que la misma ETA que había asesinado a Carrero Blanco podría volver a actuar, marcaron las frenéticas horas de la despedida oficial del dictador.

En su especial por el 50 aniversario del 20N, 'Columnas de la historia' rescata la voz de algunos testigos directos de aquellas jornadas. Periodistas que intentaban abrirse paso entre el hermetismo. Médicos que atendieron al dictador en sus últimas horas. Organizadores de las exequias de Franco. Técnicos de televisión, encargados de mostrar aquella tensa capilla ardiente. Y el hombre que embalsamó el cadáver del dictador. ¿Qué saben de aquel día histórico y todavía no han contado?

Todos ellos responderán en esta entrega de 'La Sexta Columna'. Uno de los testimonios es el de Marcelino Martín Arrosagaray, el periodista que defiende que Franco murió mucho antes de lo que dijo el régimen y cómo Europa Press se adelantó a los planes del franquismo para comunicar la muerte del líder. Y es que la noticia saltó media hora antes de la confirmación oficial.