TVE aclara qué pasará con los documentales del franquismo pendientes de emisión tras su suspensión

La 1 de TVE estrenó el pasado miércoles la docuserie '50 años del gran cambio'. Cuatro capítulos documentales con los que la cadena pública conmemora los 50 años de la muerte de Francisco Franco, el fin de la dictadura y el comienzo de la transición.

Con contenido inédito y un enfoque innovador, la televisión pública pretende mostrar lo que ocurrió en las postrimerías del franquismo no solo en las calles, sino también fuera de los focos en la trastienda política y social.

El día del lanzamiento se ofrecieron dos de los cuatro episodios: 'La foto', que abordaba los misterios y mentiras que envuelven a la polémica imagen de Franco en su lecho de muerte; y 'La democracia no se hará sin nosotros', que se centró en el papel fundamental de los movimientos sociales y ciudadanos en la construcción del nuevo sistema.

Así, quedaban pendientes de emisión las dos entregas restantes: 'Voladura 76', que se adentra en la compleja red de conspiraciones y tensiones que marcaron el año clave de 1976 tras la muerte de Franco; y 'Miradas Desobedientes', que se enfoca en las rupturas culturales y las voces disidentes que desafiaron el orden establecido.

Cabía esperar que la continuación de '50 años del gran cambio' se ofrecería este miércoles, 12 de noviembre, tras 'La Revuelta', pero La 1 de TVE sorprendía levantándolo de la programación para hacer hueco al estreno de su nuevo reality con famosos, 'Hasta el fin del mundo', presentado por Paula Vázquez.

De este modo, TVE dejaba en el aire la emisión de la segunda mitad de la serie documental tras quedarse sin espacio en La 1. Sin embargo, este miércoles ha anunciado que el formato se reubicará en la noche del sábado a partir de las 22:00 horas.

Por tanto, este próximo sábado, 15 de noviembre, se emitirá 'Voladura 76', un thriller sobre la operación secreta de los espías del entonces presidente Adolfo Suárez para dinamitar el régimen franquista desde dentro y de forma controlada.

A través de recreaciones cinematográficas, testimonios exclusivos, documentos inéditos y archivos diplomáticos refleja la complicada tarea de Suárez de traer la democracia a España. Tenía que lograr que los 530 procuradores de las Cortes Franquistas aprobaran una ley que iba a suponer su suicidio político, pero los “irreductibles” del búnker no estaban dispuestos a dejar atrás un régimen del que habían vivido durante 40 años.

Suárez utilizó a los hombres del SECED, sus espías de confianza, para intentar convencer a los procuradores de que aprobaran sus reformas políticas utilizando todos los medios a su alcance. Dosieres, información sensible, presiones, cenas e infinitas reuniones para negociar. Aunque no fue suficiente y por eso trazaron un plan secreto: que los que se oponían a votar a favor de la reforma no estuvieran en España los días del pleno. Unas dietas suculentas y el mar caribeño serían el anzuelo. Así, se ponía en marcha la conspiración oculta de la Transición.

Una historia narrada a través de personajes que la vivieron en primera persona: el teniente general Andrés Cassinello; el exministro de la Presidencia José Manuel Otero; la procuradora Belén Landaburu; Diego López Garrido, letrado en Cortes; o el militar y exagente del CNI Jorge Gómez, entre otras voces.

Previsiblemente y si no hay nuevos cambios de programación, el cuarto y último capítulo del ciclo documental sobre el franquismo, 'Miradas Desobedientes', se podrá ver el siguiente sábado, 22 de noviembre. Esta pieza rompe el pacto de silencio sobre la represión en el régimen.

En un difícil ejercicio de intentar cerrar heridas, son los descendientes de los torturadores del régimen los que denuncian a sus padres y abuelos por sus crímenes durante la dictadura. Así, sienta frente a frente a los hijos y nietos de víctimas y verdugos para buscar la reparación y el perdón después de tantos años de olvido y silencio.

