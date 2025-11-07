'La Promesa', avance capítulo del lunes 10 de noviembre: Un giro que clama al cielo y Leocadia, acorralada

Leocadia justifica su decisión de despedir a Petra de La Promesa alegando que es material averiado. Cristóbal se lo comunica al ama de llaves, que ha reaccionado con desolación ante este golpe de gracia.

Además, Leocadia se dispone a preparar la boda de su hija, y ya ha fijado la fecha para la semana siguiente. Tiene que ser algo íntimo a espaldas de toda la familia para que nadie pueda entorpecer el enlace con Beltrán. Especialmente Lorenzo. ¿Lo lograrán?

Por su lado, María Fernández sigue indecisa y preocupada por su estado. Samuel se ofrece a ayudarla y Teresa, que no sabe nada del embarazo, lo atribuye a su pasada relación con el sacerdote.

La decisión de contratar a don Luis como ensamblador ha sorprendido a Alonso. Ya en su primer día, Manuel se da cuenta de que quizás la empresa que le ha propuesto es demasiado para él, a pesar de la defensa de Enora.

Las cocineras, intrigadas por saber quién puede estar copiando las recetas ilustradas de Lope bajo el pseudónimo Madame Cocotte, piden ayuda a Manuel para iniciar una investigación.

Jacobo, molesto, por el distanciamiento con Martina, incide cada vez más en su desconfianza hacia las cartas que Adriano recibe en La Promesa, supuestamente de parte de Catalina. Cree que no son realmente de ella y que todo es una engañifa. ¿Serán ciertas sus sospechas?

Avance de 'La Promesa' del capítulo del lunes 10 de noviembre

Tras interrogar a Curro sobre el asunto, Jacobo exige vigilancia extrema sobre las cartas que se recepcionan en La Promesa para intentar averiguar cómo llegan las de Catalina. Y Manuel informa a la familia del éxito empresarial con el motor, mientras Don Luis anuncia avances en la producción.

El servicio se conmociona al conocer que Petra ha sido degradada a doncella por órdenes de Leocadia. Samuel y Pía intentan apoyar a la señora Arcos, quien se siente injustamente tratada con este giro de 180 grados en su estatus.

Gracias a las averiguaciones de Manuel, Simona y Candela descubren cómo se publican las recetas robadas, pero Lope decide no actuar. Lorenzo, por su parte, investiga los movimientos de Ángela y Curro en sus días de ausencia y termina descubriendo toda la verdad sobre el viaje de despedida.

El capitán no duda en enfrentar a Leocadia por autorizar el viaje de Ángela y Curro, pero ella le hace ver que todo forma parte de una estrategia. ¿Acabará descubriendo el capitán el verdadero plan?