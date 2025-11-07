'La Promesa', avance capítulo de hoy viernes 7 de noviembre: El golpe de gracia a Petra y una engañifa

En el capítulo de 'La Promesa' de este jueves, Enora le pide a Toño una pausa en su relación, lo que provoca tensiones laborales que Manuel intenta mediar. Finalmente, deciden contratar a don Luis gracias al entusiasmo de Enora. Jacobo se solidariza con Leocadia respecto a las sospechosas cartas de Catalina y apoya sus planes de boda para Ángela y Beltrán. Por su parte, Martina y Jacobo evidencian su distanciamiento.

Lejos de La Promesa, Curro y Ángela viven un último día juntos con complicidad y dolor, culminando en una emotiva despedida. Samuel intenta ayudar a María Fernández con su embarazo, pero ella lo rechaza; Pía le insiste en que tenga cuidado y mantenga las apariencias.

Mientras el éxito de Madame Cocotte crece en el pueblo, Lope sospecha de Vera por la filtración de sus recetas, pero ella lo niega. Petra recibe una buena valoración de Cristóbal, pero Leocadia exige su despido por errores recientes.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 711 - Viernes 7 de noviembre

Leocadia justifica su decisión de despedir a Petra alegando que es material averiado. Cristóbal se lo comunica al ama de llaves, que reacciona con desconsuelo. Leocadia se dispone a preparar la boda de su hija, fijando la fecha para la semana siguiente.

María Fernández sigue indecisa y preocupada. Samuel se ofrece a ayudarla y Teresa, que no sabe nada del embarazo, lo atribuye a su pasada relación con el sacerdote. La decisión de contratar a don Luis como ensamblador ha sorprendido a Alonso. Ya en su primer día, Manuel se da cuenta de que quizás la empresa que le ha propuesto es demasiado para él, a pesar de la defensa de Enora. Las cocineras, intrigadas por quien puede estar copiando las recetas ilustradas de Lope, piden ayuda a Manuel para iniciar una investigación.

Jacobo, molesto, por el distanciamiento con Martina, incide cada vez más en su desconfianza hacia las cartas que Adriano recibe de Catalina. Cree que no son realmente de ella y que todo es una engañifa. ¿Serán ciertas sus sospechas?