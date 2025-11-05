'La Promesa', avance capítulo del jueves 6 de noviembre: Una dura despedida y una exigencia de despido

Ángela lleva a Curro a la montaña para despedirse y poder cerrar su relación. Allí, un malentendido pone a prueba su amor. Curro pensaba que ese viaje realmente encerraba un plan de huida de La Promesa, pero acaba desengañado cuando Ángela le dice que esas no son sus intenciones. De modo que nada es lo que parece en esta escapada, siendo todo un revés para el muchacho.

Prueba tras prueba parece estar pasando también Petra con la finalidad de ganarse el favor de Cristóbal. Finalmente, el ama de llaves acaba plantando cara al mayordomo por su insoportable presión.

Adriano reacciona de manera inesperada a la nueva carta de Catalina: confiesa a Martina que no sintió nada al leer el escrito, lo que lo desconcierta profundamente. Cristóbal pregunta a Lope si él es Madame Cocotte. El lacayo lo niega y le confirma que hay un topo que le ha robado las recetas.

Pía sugiere a María Fernández que hable con el padre de su posible hijo, pero ella no está dispuesta. Alonso aconseja a Manuel dejarse guiar por su instinto a la hora de decantarse por un candidato para que fabrique y ensamble sus motores. ¡Es la mejor opción!

Avance de 'La Promesa' del capítulo 710 - Jueves 6 de noviembre

Enora le pide a Toño una pausa en su relación, lo que provoca tensiones laborales que Manuel intenta mediar. Finalmente, deciden contratar a don Luis gracias al entusiasmo de Enora. Jacobo se solidariza con Leocadia respecto a las sospechosas cartas de Catalina y apoya sus planes de boda para Ángela y Beltrán. Por su parte, Martina y Jacobo evidencian su distanciamiento.

Lejos de La Promesa, Curro y Ángela viven un último día juntos con complicidad y dolor, culminando en una emotiva despedida. Samuel intenta ayudar a María Fernández con su embarazo, pero ella lo rechaza; Pía le insiste en que tenga cuidado y mantenga las apariencias.

Mientras el éxito de Madame Cocotte crece en el pueblo, Lope sospecha de Vera por la filtración de sus recetas, pero ella lo niega. Petra recibe una buena valoración de Cristóbal, pero Leocadia exige su despido por errores recientes.