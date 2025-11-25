La APM y FAPE se pronuncian ante el caso de Xabier Fortes con un comunicado tras los ataques a hijos de periodistas

Después del gran clamor en redes pidiendo a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) que condenara los ataques que estaban recibiendo Xabier Fortes y su hijo Daniel tras el señalamiento público de Carmen Sastre, ex consejera de RTVE y del sector de la derecha y la ultraderecha, el organismo ha emitido un comunicado después de que ya lo hiciera previamente también el Consejo de Informativos de RTVE.

Así, la APM ha decidido condenar todos los ataques que están recibiendo los hijos de periodistas después de todo lo que se ha podido ver este fin de semana con Xabier Fortes y que también han sufrido otros periodistas como Esther Palomera, Isaías Lafuente y Jesús Maraña.

"La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) considera deleznables los ataques difundidos en redes sociales contra hijos de periodistas", empiezan señalando en su comunicado. "De manera especial, la APM deplora que sean otros profesionales quienes utilicen esa táctica, contraria al respeto que toda persona merece", prosiguen destacando.

Además, la APM ha querido recalcar el caso de Javier Negre. "Una acusación directa -sin ningún tipo de pruebas- de que el hijo de Xabier Fortes, presentador de La noche en 24 horas de TVE, ha comenzado a trabajar en esa cadena gracias a su padre", denuncian en el comunicado.

"No es la primera vez que suceden situaciones similares, que ponen en la diana a personas que comienzan su andadura profesional y pueden ver hipotecado por ello su futuro laboral", aseveran antes de hacer referencia a los casos de Jesús Maraña, Isaías Lafuente y Esther Palomera. "Las críticas han de ser realizadas con argumentos y en el ámbito del trabajo informativo y profesional, no en el plano personal y mucho menos familiar", sentencian. "La APM condena rotundamente estos comportamientos y muestra su apoyo a los compañeros aludidos", concluyen.

▶️ La APM considera deleznables los ataques en redes sociales contra hijos de periodistas https://t.co/1ROwR0ZDD0 #ComunicadoAPM



▶️ De manera especial, la Asociación de la Prensa de Madrid deplora que sean otros profesionales quienes utilicen esa táctica, contraria al respeto… pic.twitter.com/Lw4nmqHGhn — APM (@aprensamadrid) November 24, 2025

La FAPE también se suma a la condena por el acoso al hijo de Xabier Fortes

Después del comunicado de la APM, ha sido la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la que se adherido a dichas palabras y "considera deleznables los ataques difundidos en redes sociales contra hijos de periodistas" y advierte de la "gravedad que supone para la convivencia democrática".

La Federación, como la APM, también "deplora que sean otros profesionales quienes utilicen esa táctica, contraria al respeto que toda persona merece".