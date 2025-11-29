La 1 de TVE estrena esta película española del post franquismo con 5 Goya y del director de 'Anatomía de un instante'

Después del gran estreno de 'Mientras dure la guerra' el pasado 16 de noviembre, TVE vuelve a apostar este domingo por otro gran estreno español en 'La película de la semana' para competir contra 'Una nueva vida' en Antena 3, 'Cuarto milenio' en Cuatro, 'El debate de las tentaciones' en Telecinco y 'Salvados' en La Sexta.

Así, La 1 estrena este domingo 30 de diciembre a partir de las 22:00 horas la cinta 'Modelo 77', ganadora de

5 premios Goya en 2023, que está ambientada dos años después de la muerte de Franco y que está dirigida por Alberto Rodríguez, el el cineasta que está detrás de 'Anatomía de un instante', la miniserie de Movistar Plus+ sobre el 23-F.

Como decimos con el estreno de 'Modelo 77', La 1 de TVE busca repetir el éxito que obtuvo con la cinta de Alejandro Amenábar hace unas semanas que marcó un fantástico 16,2% de cuota de pantalla y congregó a más de 1,8 millones de telespectadores de media.

'Modelo 77' habla de una historia real: la lucha de COPEL, el 'colectivo de presos en lucha' que porfió por una amnistía total de los presos en el nacimiento de la democracia y que ya triunfó en el Festival de San Sebastián.

Miguel Herrán y Javier Gutiérrez dan vida a dos presos comunes que progresivamente se introducen en COPEL encabezando el reparto en el que también figuran otros actores como Fernando Tejero ('La que se avecina'), Jesús Carroza ('La peste'), Catalina Sopelana ('El cuco de cristal'), Javier Lago ('La favorita 1922'), Xavi Sáez ('Pubertat'), Alfonso Lara ('Perdiendo el juicio') y Javier Beltrán ('Sueños de libertad'), entre otros.

Sinopsis de 'Modelo 77'

Cárcel Modelo. Barcelona, 1977. Manuel (Miguel Herrán), un joven contable, encarcelado y pendiente de juicio por cometer un desfalco, se enfrenta a una posible pena de entre 10 y 20 años, un castigo desproporcionado para la cuantía de su delito.

Pronto, junto a su compañero de celda, Pino (Javier Gutiérrez), se une a un grupo de presos comunes que se está organizando para exigir una amnistía. Se inicia una guerra por la libertad que hará tambalearse al sistema penitenciario español. Si las cosas están cambiando fuera, dentro también tendrán que hacerlo.