Javier Ruiz oye a Rubiales tras su 'huevazo' y le cambia la cara en TVE: lanza un dardo que lo dice todo

Es sin duda una de las imágenes que más está dando que hablar en las últimas horas. Luis Rubiales presentaba este jueves su libro 'Matar a Rubiales' cuando un hombre aparecía de forma sorpresiva y le tiraba varios huevos. Resulta que esa persona era su tío Luis Rubén, con quien parece que no tiene muy buena relación. Este viernes, Javier Ruiz ha querido analizar las imágenes en 'Mañaneros 360' con sus compañeros.

"Hoy probablemente en casa la imagen y la conversación es esta, es el tío de Rubiales lanzándole tres huevos y viendo como Rubiales va contra él en lo que parece que es que Rubiales le va a romper la cara, pero no no, ha hablado Rubiales y acaba de decir que en realidad lo hizo para salvar a dos niños que estaban allí ante el temor de que hubiera un arma en la sala", comentaba el presentador sin dar crédito.

Así, Javier Ruiz daba paso a la redacción para conocer la última hora sobre las declaraciones de Luis Rubiales tras este incidente en la presentación de su libro. "Yo creía que iba armado porque hay oscuridad y he temido por una familia con dos niños pequeños y una mujer embarazada y por eso he ido a por él", aseveraba el que fuera presidente de la RFEF.

Las caras de Javier Ruiz que lo dicen todo al escuchar a Rubiales

Javier Ruiz tras escuchar a Luis Rubiales en 'Mañaneros 360'

Al retomar el tema en la mesa, Javier Ruiz lo decía todo con sus palabras y con sus gestos. "Rubiales tiene un problema con el VAR, con los que tenemos unos años con la moviola, cada vez que uno ve las imágenes él vio cosas completamente distintas y un piquito. En fin, lo hemos interpretado muy distinto viéndolo nosotros, él dentro del estadio y en el campo lo juega de otra manera, y hoy él ha pasado de víctima a héroe", empezaba diciendo el presentador.

"Él dice que hace esto para salvar la vida de los niños, no es que quisiera romperle la cara al que le ha tirado los huevos, no, es que quiere salvar la vida de dos niños en primera fila. Tiene un problema con el VAR y vamos a rebobinar la moviola para verlo", añadía Ruiz dando paso a Adela González.

Tras ello, la presentadora de 'Mañaneros 360' analizaba bien las imágenes del incidente de Luis Rubiales con su tío lanzándole los huevos y cómo el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol se abalanzó sobre su familiar cuando ya le había tirado huevos a pesar de que él defienda que lo hizo porque pensaba que podía llevar un arma.

"Mesa, no tengo nada más que decir", añadía Javier Ruiz dando paso a sus tertulianos y dejando claro que no podía dar crédito a todo lo que estaba viendo. "Nos ha vuelto a demostrar el señor Rubiales que es un hombre tranquilo y pacífico", sostenía Marisol Hernández con ironía recordando que aún sigue sin entender lo que hizo mal con Jennifer Hermoso.

"Decíais antes que Rubiales tiene un problema con el VAR, pero yo creo que lo tiene en el BAR con B porque lleva arrastrando ciertos problemas. Pero lo importante de esto es que a mí llevan muchos años contándome que si tú denuncias a un tío por agresión sexual ese tío tenía su vida acabada y que una denuncia incluso hacía que un hombre fuese apartado de la vida pública. Pues este señor está condenado por agresión sexual, está presentando un libro, ha ido a varios programas de televisión y está blanqueado totalmente. Y resulta que las tías no rompemos vidas porque aquí este señor está presentando un libro con una editorial que le ha blanqueado, con unos medios que le han blanqueado y con un público que ha ido a verle", sentenciaba Sarah Santaolalla.

Toda la vida escuchando que las mujeres jodiamos vidas con nuestras denuncias y resulta que un agresor sexual condenado estrena libro.

Vergüenza pic.twitter.com/Baie4zG0SP — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) November 14, 2025

Finalmente, Javier Ruiz retomaba de nuevo la palabra para ser aún más claro. "Las imágenes que hemos visto son estas. Es la segunda vez que las imágenes cuentan una historia que no cuenta él porque recuerdan ustedes la del piquito y lo que él decía que era un gesto espontáneo y los tribunales han dicho que es una agresión sexual. Es efectivamente un tipo que se está presentando como víctima porque el título de su libro es 'Matar a Rubiales', la víctima es él, no es la mujer que le agredió. Pero lo que tenemos hoy en fin no sé...", concluía el presentador.