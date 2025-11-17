Javier Ruiz lanza esta advertencia tras la comparecencia de Mazón en TVE: "El patinazo puede ser penal"

Este lunes, Carlos Mazón ha comparecido en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados y se han vivido varios momentos de gran tensión sobre todo durante el turno de Gabriel Rufián. Un momento que se ha podido ver de forma íntegra en La 1 a través de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González.

Ha sido durante el turno de Gabriel Rufián cuando el portavoz de ERC ha conseguido sonsacar algunas afirmaciones de Carlos Mazón que podrían ponerle contra las cuerdas pues hasta ahora nunca lo había dicho. Una de las cuestiones es la no presencia de sus escoltas a la salida del Ventorro y la otra su cambio de ropa.

Así, tras las preguntas de Gabriel Rufián, Carlos Mazón ha confirmado que sus escoltas le acompañaron cuando entró al Ventorro pero que después cuando acompañó a Maribel Vilplana al parking ellos ya no estaban. Una afirmación que podría suponer un giro a la investigación tal y como ha recalcado Javier Ruiz.

También cuando Carlos Mazón ha contestado a las preguntas de Rufián y de otros portavoces sobre cuándo y cómo se cambió de ropa pues al Ventorro entró con traje y corbata y al Cecopi llegó con un jersey amarillo después de que Maribel Vilaplana asegurara ante la jueza de Cataroja que se cambió en el restaurante para estar más cómodo. Pero el presidente de la Generalitat en funciones ha aseverado que "no me cambié de ropa, pero cuando tengo frío me pongo un jersey". "En invierno si tengo frío me pongo un jersey, suelo llevarlo", añadía.

🔵Momento cumbre: Rufián vs Mazón



Mazón sobre su cambio de ropa de El Ventorro al Cecopi: "No me cambié. Cuando tengo frío me pongo un jersey"#Mañaneros17Nhttps://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/LshHrLPoPu — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) November 17, 2025

Tras concluir el interrogatorio de Gabriel Rufián a Carlos Mazón en la comisión de investigación, Javier Ruiz no ha dudado en poner sobre la mesa las dos afirmaciones que pueden poner en problemas al político. "Mazón acaba de admitir que los escoltas no estaban cuando abandona El Ventorro. Rufián ha logrado que se autoimplique, porque los escoltas no se pueden ir sin su permiso. Ha admitido que da la orden a los escoltas de que se vayan. El patinazo de Mazón puede ser penal. Cuidado con esto", reflexionaba el presentador.

Por otro lado, Javier Ruiz ponía la lupa en el asunto del cambio de ropa, que es algo muy importante porque sigue sin saberse claro que hizo Mazón entre las 18:57 horas y las 19:34 horas pues en esos casi 40 minutos estuvo 'apago y fuera de cobertura' sin responder a ninguna llamada y sin saber donde estaba realmente.

"Y segundo, el jersey. Él dice que pasa por Generalitat y se pone el jersey allí. Esta es la gran duda. Porque hasta ahora se suponía que había ido al parking y que pasó por su domicilio, pero él dice que no, que se cambia en el Ventorro porque siempre tiene un jersey encima", terminaba recapitulando Javier Ruiz tras escuchar a Carlos Mazón acorralado ante las preguntas de Gabriel Rufián. "Las dos cosas son importantes en lo penal, sobre todo los escoltas", añadía el presentador.