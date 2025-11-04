Irene Rosales, en Antena 3: Da el salto a 'Y ahora Sonsoles' y explica por qué tuvo que abandonar Telecinco

Este lunes, 3 de noviembre, Irene Rosales ha concedido su primera entrevista en televisión tras su separación de Kiko Rivera. Pero no ha sido en Telecinco, cadena en la que estuvo colaborando hasta que decidió abandonarla voluntariamente, sino en Antena 3, y, en concreto en 'Y ahora Sonsoles'.

Durante su entrevista con Sonsoles Ónega, ha hablado largo y tendido de su relación con Kiko Rivera, de las adicciones de su marido, y de cómo les afectó el ingreso en prisión de su suegra, Isabel Pantoja. Sobre esto último, Irene Rosales reconoce que "es de los peores, por no decirte el peor de su vida".

"¿Y podía hablar con su madre por teléfono cuando llamaba la madre?", quiso saber la presentadora sobre la estancia de la tonadillera en prisión. A lo que ella respondió que "sí, ya hace muchos años, pero creo recordar que sí, que tenían también las llamadas, aparte de las visitas y demás". "Y, de repente, ocurre lo de la herencia esta", introdujo Sonsoles, haciendo referencia a 'La herencia envenenada', programa que emitió Telecinco en el año 2020.

Irene Rosales explica el motivo por el que abandonó Telecinco

Cabe recordar que en ese espacio Kiko Rivera hizo saltar por los aires la relación con su madre, a la que acusó de cosas muy graves. "Ahí tengo que decirte que ese ha sido el peor momento de mi vida en la relación con Kiko", confiesa. Según recuerda, eso sucedió cuando "empiezo a trabajar en televisión, la primera vez que trabajo en televisión de colaboradora, y justo le pasa eso a mi madre y a mi padre".

Irene Rosales se refiere al fallecimiento de sus padres, con escasos meses de diferencia, ese mismo año 2020. "Yo me veo más en la responsabilidad de tener que estar arropando el problema de mi marido, que asumir el problema que yo tenía. Y para mí eso mentalmente me destroza", asegura. Ese fue el motivo por el cual, según ella, se vio obligada a abandonar la pequeña pantalla.

"No pude y, de hecho, tuve que abandonar la televisión porque yo no me veía capacitada para tener que dar explicaciones. Porque al final sabes en lo que trabajas, sabes por qué estás ahí, y quién eres, y tú tienes que dar explicaciones ante un tema tan importante como él estaba teniendo con su familia", lamenta la que fuera colaboradora de 'Fiesta' en Telecinco.

"En Telecinco me cuidaban muy bien", reconoce

La exmujer de Kiko Rivera considera que, en ese momento, a su duelo personal por la muerte de sus padres, debía soportar que se le juzgara "y se me hiciera responsable, de que yo era la persona que tenía que mediar entre ellos dos (Kiko y su madre)". Por eso tuvo que tomar la difícil decisión de abandonar la televisión, donde, según reconoce, "me iba muy bien y me cuidaban muy bien". "Subía todos los días llorando al AVE", confiesa.

Su relación con el hijo de Isabel Pantoja estuvo marcada por sus adicciones, que él mismo confesó. "Yo he aguantado mucho porque he querido acabar con el problema. Para mí lo fácil hubiera sido huir, pero sabía que si me iba, él no iba a aguantar", asegura. Al ver que no podía hacerlo ella sola, decidió llamar a su suegra para contárselo: "Fue mi última bala. Le di un ultimátum, le dije que hacía las maletas y me iba y así es como abrió los ojos".

Desde aquel momento, el Dj inició un problema de rehabilitación. A día de hoy, Irene Rosales se siente muy orgullosa del padre de sus hijas y de cómo consiguió superar sus adicciones.