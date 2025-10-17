Desde 'Y ahora Sonsoles' lanzan un claro vaticinio sobre Ana Duato tras el último revés en su batalla legal: "Va a ser complicado"

Ana Duato ha vivido un nuevo giro en su batalla legal después de que la Abogacía del Estado haya recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que la absolvió de los delitos de fraude fiscal que se le atribuían por el caso Nummaria. Y la actriz no ha tardado en pronunciarse ante los medios en unas declaraciones que 'Y ahora Sonsoles' ha recogido en exclusiva este viernes, haciendo que su panel de colaboradores lance una clara advertencia sobre su futuro.

"Está en su derecho de hacer un recurso, pero acusar al tribunal, que está compuesto por tres ilustrísimos jueces, de paternalismo me parece una falta de respeto", ha sentenciado la protagonista de 'Cuéntame cómo pasó' ante los micrófonos de Europa Press durante su encuentro con los medios pocas horas después de que la petición para revocar su absolución se hiciese pública.

Ana Duato contesta a la Agencia Tributaria: "Yo creo en la justicia, la verdad siempre llega"

Así, la abogacía, en representación de la Agencia Tributaria, ha cuestionado el criterio de los magistrados, asegurando que la actriz fue tratada como alguien "sin autonomía en materia económica", poniendo de nuevo en duda su inocencia. "¿Paternalismo por qué, porque soy mujer?", ha clamado Ana Duato ante la prensa este viernes.

Pilar Vidal en 'Y ahora Sonsoles'

"Yo podría montar un gabinete emocional por la cantidad de gente que se acerca a mí diciéndome que le han destrozado la vida", ha sentenciado la intérprete guardando las formas ante las cámaras. "Yo creo en la justicia y en la verdad, que es muy testaruda. La verdad siempre llega", ha terminado advirtiendo, reafirmándose en la sentencia del pasado 7 de julio que la exculpó de todos los delitos que se la acusaban.

Y desde el plató de 'Y ahora Sonsoles' no han dudado en poner el foco en cómo este giro por parte de la Abogacía podría afectar a Ana Duato, que al final del juicio se enfrentaba a 16 años de cárcel por un fraude de 1,9 millones de euros. "Yo creo que su equipo legal está tranquilo porque esta práctica no es habitual, la de que la abogacía del estado, en representación de la agencia tributaria, recurra una sentencia de la Audiencia Nacional pues no es algo habitual", ha comenzado explicando Pilar Vidal.

Pilar Vidal sobre la petición de la Abogacía: "No tienen dónde agarrarse"

"Quizá es que su caso es muy mediático, quizá es porque lleva muchos años y es, en su caso además, su compañero (Imanol Arias) decidió pactar y ella no... Tanto ella como su marido decidieron enfrentarse a lo que consideraban un error por parte de la agencia tributaria", ha asegurado la periodista del corazón, ahondando en los motivos tras la persistencia en esta batalla legal pese a su absolución.

"¿Qué ocurre? Ahora tienen derecho a presentar el recurso que han presentado, yo estoy en que no tiene fundamento. Porque no tienen dónde agarrarse, la sentencia lo que dice es que ella desconocía todo ese entramado y todo lo ponía en manos de su asesor, porque no era la primera ni la última", ha aclarado la colaboradora.

"Entonces demostrar que eso no es así va a ser complicado. Ella está tranquila pero es verdad que esta batalla estás contra un gigante que nunca se acaba", ha terminado señalando Pilar Vidal sobre la probabilidad de que este giro legal pueda afectar a la sentencia dictada por la Audiencia Nacional.