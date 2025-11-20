Hoy, 50 años del fin del franquismo: El crítico de cine Carlos Boyero recomienda ver esta taquillera película

El crítico de cine Carlos Boyero ha regresado como cada semana a 'La Ventana' de la Cadena SER para hablar de los estrenos más destacados. Para él, han sido un documental sobre la vida y obra de Martin Scorsese, otro documental sobre la difícil vida en la Cañada Real y una de las películas españolas más taquilleras del año, coincidiendo que hoy 20 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte de Franco.

Esta última es 'La Cena', un filme dirigido por Manuel Gómez Pereira y protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan. Una cinta que, la semana pasada, superó los tres millones de euros de recaudación, convirtiéndose así en la cuarta película española más taquillera del 2025. Todo un récord si tenemos en cuenta la temática.

'La Cena' cuenta la historia de un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina que deben de cocinar un banquete impecable a Francisco Franco y todos sus generales, dos semanas después de terminar la Guerra Civil, en el mítico Hotel Palace de Madrid. Boyero ha caído rendido ante la actuación de sus protagonistas, según ha reconocido en el programa radiofónico presentado por Carles Francino.

El veredicto final de Carlos Boyero sobre 'La Cena': "Una película muy decente"

El crítico destaca, especialmente, la actuación de Alberto San Juan, quien se mete en la piel del jefe de los cocineros represaliados. "Está formidable, es un actor cojonudo. Recordamos su personaje y nos echamos a reír", confiesa Boyero. Además, también alaba el trabajo de su director, Manolo Gómez Pereira, del que dice que "ha hecho comedias estupendas que están muy bien y además es un director que ha conectado con el público. Es muy profesional, un tío que sabe contar historias y domina la comedia".

"Me reí en varias ocasiones. Es una comedia que lo que cuenta es terrorífico. A unos tíos que les van a fusilar al día siguiente les necesiten porque son los cocineros del Palace y el señor aquel del bigote y esa voz tan impresionante llamado Franco que decide dar una cena", ha explicado el crítico sobre la trama. En cuanto al personaje de Mario Casas, que interpreta a un general franquista, reconoce que le ha caído muy bien.

Sobre el papel de Casas, Boyero opina lo siguiente: "Tan convencido al principio y que al final dices, es un pobre hombre desarbolado que se plantea las cosas en las que quiere creer. Es muy patético". Su veredicto final sobre la película no puede ser más positivo: "Salí con una sensación agradable del cine y la gente se reía. Es muy bonito en la sala oír risas. Sin volverme loco, pero me parece una película muy decente", ha sentenciado.