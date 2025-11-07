HBO Max lanza el documental sobre el caso que conmocionó a la sociedad española de los años 90

Se titula 'Expediente Vallecas' y aterriza en la plataforma HBO Max este viernes 7 de noviembre. Es un documental sobre la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro, la joven de 17 años que falleció en extrañas circunstancias en su domicilio familiar de Vallecas (Madrid) en 1991.

Se trata del primer caso policial en España que documentó fenómenos paranormales y conmocionó a la sociedad española en aquel entonces. Ahora, 35 años después, HBO Max reabre el 'Expediente Vallecas' para investigar lo que ocurrió realmente a partir de los testimonios de su familia y de las personas que mejor conocen los hechos.

Este documental, que consta de tres capítulos de casi una hora de duración, combina archivo inédito con testimonios clave en medio de una atmósfera de terror real para mostrar el drama humano detrás del mito. A partir de la investigación de expertos en el caso y de la participación de la familia Gutiérrez Lázaro, la docuserie explora los límites entre la parapsicología y el fenómeno poltergeist, y el poder de la sugestión, el miedo y la manipulación psicológica.

Además, con este producto, producido por Buendía Estudios, dirigido por Noemí Redondo y creado por Irene del Cerro y Jorge Pérez Vega, HBO Max pretende ofrecer un retrato de la España de la época, mostrando el papel que tuvieron las autoridades policiales y políticas.

También se pondrá el foco en la cobertura que realizaron los medios de comunicación y en el papel que desempeñó la sociedad en el caso de poltergeist más mediático de la historia de nuestro país, que sirvió como tema de entretenimiento de masas a costa del sufrimiento de toda una familia.

Sinopsis y tráiler de 'Expediente Vallecas' en HBO Max

Este documental explora el caso poltergeist más famoso y mediático de España. Tras la inexplicable muerte de una joven de 17 años, lo que parecía un fenómeno paranormal se convierte en una pesadilla que destroza a los Gutiérrez Lázaro.

Treinta años después, la familia revive los hechos y desvela el terror, la manipulación y el trauma que vivieron. Esta serie documental reconstruye una historia real donde lo paranormal y lo psicológico se entrelazan.