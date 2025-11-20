HBO Max anuncia cuáles son los planes de futuro para las series del universo 'Juego de Tronos'

Pese a que 'Juego de Tronos' acabó en 2019, la franquicia sigue muy viva y parece que lo seguirá haciendo mínimo hasta 2028. Así, HBO Max ha anunciado este jueves la renovación de las dos precuelas de la serie por nuevas temporadas.

De este modo, 'La casa del dragón', la precuela que vio la luz en 2022, y cuya tercera temporada verá la luz en HBO Max el próximo verano de 2026, seguirá al menos hasta 2028 porque la plataforma ha decidido renovar la ficción por una cuarta tanda de episodios.

Por otro lado, 'El caballero de los siete reinos', la otra precuela de 'Juego de tronos' que llegará a HBO Max el próximo 20 de enero de 2026 también ha recibido buenas noticias al renovar por una segunda temporada que verá la luz en 2027.

Con estas renovaciones, HBO Max se asegura la continuidad de las historias derivadas del universo de 'Juego de tronos' durante los próximos tres años. Y es que la plataforma ha querido diversificar su apuesta con una serie más ligera y breve como es el caso de 'El caballero de los siete reinos' basada en las novelas cortas de George R.R. Martin con otra propuesta mucho más ambiciosa como es 'La casa del dragón'.

"Estamos encantados de poder ofrecer nuevas temporadas de estas dos series durante los próximos tres años a la legión de fans del universo de Juego de Tronos. Juntas, 'La casa del dragón' y 'El caballero de los siete reinos' revelan lo extenso y rico que sigue siendo el universo imaginado por George R. R. Martin. En enero, creo que el público quedará encantado con la inspiradora historia de Dunk y Egg, dos personajes sin suerte en la vida, que George e Ira Parker han plasmado de forma tan magnífica. Y este verano, 'La casa del dragón' volverá a encender los ánimos con algunas de sus batallas más épicas hasta la fecha", ha destacado Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series dramáticas y películas de HBO.

Así son 'La casa del dragón' y 'El caballero de los siete reinos'

Basada en 'Fire & Blood' de George RR Martin, 'La casa del dragón' sigue a la familia Targaryen 200 años antes de los eventos de 'Juego de tronos', es decir un puñado de generaciones antes del nacimiento de Daenerys. La ficción está protagonizada por Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt. Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

Mientras que 'El caballero de los siete reinos' está basada en el libro de George R. R. Martin titulado 'El Caballero Errante'. Un siglo antes de los hechos de 'Juego de Tronos', hay dos héroes que vagaban por Poniente. Ellos son un joven ingenuo pero muy valiente caballero llamado Ser Duncan el Alto, y su pequeño escudero Egg.

Está ambientada en una época en la que el linaje Targaryen aún está en el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón todavía no ha desaparecido de la memoria viva. El duo de caballeros se enfrentarán a grandes destinos, enemigos con mucho poder y situaciones muy peligrosas.