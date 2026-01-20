Crítica a 'El caballero de los Siete Reinos', la nueva serie de 'Juego de Tronos' en HBO Max que da un giro a las expectativas

HBO Max sigue siendo, año tras año, un sinónimo de calidad casi indiscutible. Porque no podemos negar las grandes obras maestras que ha producido a lo largo de estas últimas décadas. Y si hay una serie bajo su sello de calidad, que es conocida por todos, y que tuvo un impacto cultural muy relevante, esa es 'Juego de tronos'. Pese a que su final fuera ampliamente criticado y no gustara ni a los fans ni a la propia crítica, su legado es imposible de negar. Estaba claro que HBO, después de dejar un par de años para que se calmaran las aguas, iba a seguir explorando el mundo creado por George R.R. Martin.

Así llegó 'La casa del dragón', contándonos más sobre la historia de Poniente, centrándose en las intrigas palaciegas de los Targaryen. Y, para no tener a los fans tanto tiempo esperando entre temporada y temporada, la plataforma ha decidido sacar adelante otra ficción más basada en el mismo mundo. Estamos hablando de 'El caballero de los Siete Reinos', que ha llegado con su primer episodio este 19 de enero.

Conocido también como 'Cuentos de Dunk y Egg', se trata de una serie de noveletas más distendidas escritas también por George R.R. Martin. Por ahora lleva tres:'El caballero errante', 'La espada leal' y 'El caballero misterioso'. Todas ellas mucho más ligeras que su obra magna, 'Canción de Hielo y Fuego'. HBO decidió seguir aprovechando su nueva gallina de los huevos de oro antes de que llegue la serie de Harry Potter, y parece que la jugada le ha salido bien. Porque 'El caballero de los Siete Reinos' es un añadido brillante al universo 'Juego de tronos', que ya parecía que no podría innovar mucho más.

Peter Claffey es Ser Duncan el Alto.

Pero esta nueva serie precisamente invierte las expectativas de lo que vamos a ver. No es que no se tome en serio, pero busca apoyarse más en un humor que ha estado totalmente ausente tanto en 'Juego de tronos' como en 'La casa del dragón'. Aquí, ya desde los primeros compases, podemos comprobar que estamos ante una serie diferente. Porque, por ejemplo, después de presentarnos a su protagonista Dunk, enterrando a su antiguo maestro, y justo tras escuchar el principio de la famosa sintonía de 'Juego de tronos', la serie la interrumpe con una flatulencia del protagonista, y le vemos (literalmente) haciendo sus necesidades tras un árbol.

Incluso cuando está ensayando a ser caballero, le oímos decir "Stop raping, ser" ("Pare de violar, señor"), haciendo referencia directa a la violencia sexual de la serie original. 'El caballero de los Siete Reinos' invierte todo lo que teníamos asentado sobre 'Juego de tronos' y se centra más en la aventura vivida por sus dos protagonistas, que tienen una química brutal. Hablamos de Dunk y Egg. Pero todo es gracias a sus intérpretes. Peter Claffey da vida a ser Duncan el Alto, y no podemos imaginarnos a otro que no sea él. Le da ese toque mezcla de torpeza e ingenuidad, pero un buen corazón, que no todos habrían conseguido a la primera.

Por otro lado tenemos a Dexter Sol Ansell, que interpreta a Egg, su leal escudero, con una precisión apabullante. Ambos son el alma y el corazón de la serie. Las intrigas palaciegas aquí quedan muy en segundo plano (no llegan hasta después de la primera mitad de la temporada). Pero nos da igual. No las necesitamos. Lo único que queremos ver es al principal protagonista tratando de ser Caballero, y que le dejen apuntarse a una de esas justas medievales donde tienes que tirar al enemigo del caballo, antes de que te tire él a ti.

No faltan, por supuesto, personajes con los apellidos que tanto reconocemos. Ahí tenemos a los Baratheon o a los Targaryen. Estos últimos bajo los nombres de Baelor Targaryen, su hermano Maekar, y su hijo Aerion. Esta nueva ficción, pese a esos lugares comunes, es un soplo de aire fresco, definitivamente. No todos sus chistes caen bien, desde luego. Sobre todo cuando se apoya demasiado en ese humor escatológico, pero el conjunto funciona, y la temporada va hacia arriba, siendo un gran entretenimiento, perfecto para ver entre temporadas de la más densa 'La casa del dragón'.

También se nota la presencia de George R.R. Martin, bastante implicado en su creación, ya que hasta funciona como productor ejecutivo de la superproducción. "Es muy diferente de 'Juego de Tronos' o 'La Casa del Dragón'. Sí, hay gente que muere, hay combates con espadas, hay traiciones, y cosas así. Pero creo que el tono general es más ligero y alegre que el de los otros libros. Eso también me gusta. Y gracias al equipo, creo que ha quedado genial. A la gente le va a gustar mucho", contó su autor en una entrevista para Hipertextual.

Así que, en definitiva, 'El caballero de los Siete Reinos' es un buen añadido al universo creado por HBO Max. No tendrá la grandilocuencia de las otras series, pero añade un brillante capítulo, y consigue que nos encariñemos con sus protagonistas casi desde la primera escena.

De qué va 'El caballero de los Siete Reinos'

Un siglo antes de los acontecimientos de "Juego de Tronos", dos héroes improbables vagaban por Poniente: un joven e ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su pequeño escudero, Egg. Ambientada en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no ha desaparecido de la memoria viva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos.