Gran jornada para La 1 de TVE en audiencias, con un récord histórico en 11 años y el filón del franquismo

La 1 de TVE cerró este sábado 15 de noviembre uno de sus días más sobresalientes, con un 14,2% de cuota media en el total del día, quedándose muy por encima de Antena 3 (10,4%) y dejando completamente fuera de juego a Telecinco, con un 8,4%. Esta gran jornada se debió sobre todo al partido de fútbol entre Georgia y España, que congregó a 2.765.000 espectadores y un impresionante 29,1% de la audiencia.

Este decisivo partido clasificatorio para el Mundial 2026 que concluyó a las 19:56 horas impulsó toda la programación que La 1 emitió a continuación. El que más sobresalió fue sin duda 'Aquí la Tierra', que con un 18,2% y cerca de 1,8 millones de espectadores obtuvo el mejor registro de toda su historia, desde su estreno en mayo de 2014.

#Audiencias 📈| @aquilatierratve se dispara, logra MÁXIMO HISTÓRICO EN CUOTA y lidera con casi 1,8 millones de espectadores, un 18,2% y más de 4 millones de contactos. pic.twitter.com/uUSsMAs58t — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 16, 2025

También fueron especialmente reseñables los datos de la segunda edición del 'Telediario' con Lourdes Maldonado y Marc Sala (16,3%), que obtuvo el liderazgo frente al resto de opciones informativas, y el veterano 'Informe Semanal' (12,7% y 1.433.000) que amasó su mejor audiencia de la temporada y el mayor triunfo desde marzo de 2022.

En el prime time, TVE siguió explotando con éxito sus especiales sobre el franquismo, donde parece haber encontrado un filón, desde el cine temático a la revelación de 'Los archivos secretos del NO-DO'. El estreno del tercero de los cuatro documentales que forman parte del ciclo '50 años del gran cambio' titulado 'Voladura 76', que versó sobre la operación secreta de los espías del entonces presidente Adolfo Suárez para dinamitar desde dentro y de forma controlada el régimen franquista cosechó un buen 10,3% de share y congregó a cerca de 1,1 millones de telespectadores de media.

Esta docuserie sobre el franquismo se quedó cerca de 'La ruleta de la suerte noche', opción líder con un 11,8% y 1,2 millones en Antena 3. Sin embargo, La 1 se llevó el liderazgo global de la franja de prime time con un 12,4%.

El estreno del documental 'Voladura 76', de #50AñosDelGranCambio, fue visto este sábado por 1.092.000 personas, el 10,3% de la audiencia, y alcanzó los 3.526.000 espectadores únicos.#Audiencias 📈https://t.co/DWKx1UjQ9Y — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 16, 2025

Entre el resto de su programación del sábado La 1 también consiguió con 'D Corazón' imponerse al otro formato de crónica social de la competencia con holgura, siendo el más visto de su franja con un 10,2% y 628.000 fieles frente al maltrecho 6,7% y 421.000 espectadores de 'Vaya Fama' en Telecinco. La 1 se impuso igualmente en la franja de la mañana con un 12,1%.