'Gran Hermano 20': Listado completo con todos los concursantes oficiales del reality de Telecinco

La vida en directo ya ha comenzado. 'Gran Hermano 20' ha arrancado motores en una nueva casa, que ha abierto sus puertas a todos los concursantes anónimos que te desvelamos a continuación tras ser confirmados por Telecinco de manera oficial.

Antes, conviene destacar que Teresa Colomina, la directora de casting de la productora Zeppelin, confesó que les ha costado mucho diseñar la lista final. "Hemos hecho un doble tirabuzón, toda la gente que se ha presentado ha sido fantástica. Nos ha costado", admitió la responsable en rueda de prensa.

Como ya sucediera en 'GH 19', el casting ha permanecido abierto hasta este mismo jueves en la gala de estreno; por lo que la mayoría de aspirantes se han enterado de su selección en directo, dando lugar a momentos muy emocionantes. Sus edades comprenden entre los 20 y los 50 años y representan todos los rincones del país.

Mamadou Sacko, primer concursante oficial de 'Gran Hermano 20'

El primer confirmado es Mamadou Sacko. Su nombre se hizo oficial en la rueda de prensa de 'Gran Hermano 20'. Tiene 22 años, es administrativo comercial en Renfe y trabaja en las taquillas vendiendo billetes. Por si fuera poco, según ha avanzó él mismo, está iniciando su carrera como modelo.

Procedente de Granollers (Barcelona), Mamadou se define como "empático y de corazón". "Soy una mezcla de sensibilidad, alegría y desastre". Por eso ha sido elegido para formar parte del casting. Respecto a sus relaciones sentimentales, afirma: "Soy arromántico". Ama a su familia de origen africano y adora a su madre. No le gusta ceder, siempre quiere tener razón y afirma ser testarudo y desconfiado.

Aroa, segunda concursante oficial de 'GH 20'

Aroa tiene 22 años, procede de Málaga y de profesión es asesora comercial. "Tengo 35 mil personalidades. Yo entro a un sitio y sé perfectamente que resalto. O me quieres o me odias. La vida es muy aburrida siendo siempre paz y amor. No se puede ser siempre paz y amor. No tengo término medio. No tengo pareja y no voy cerrada a nada. Yo siempre voy vibrando", ha declarado en su vídeo de presentación.

"La vida nunca me ha dado una oportunidad para nada", lamenta, confesando su dura adolescencia, pues fue madre con tan solo 15 años y todo resultó muy complicado sin apoyo de nadie, ni siquiera de su propia familia. Aun así, la vida le ha hecho fuerte y positiva.

Jonay se convierte en el tercer concursante oficial de 'GH'

Jonay Santana tiene 32 años de edad y es de Las Palmas de Gran Canaria. Se confiesa un gran amante de los animales y se ha construido una finca para vivir con sus cuatro perros y sus dos guacamayos. Asegura, además, que no se fía de la gente a la que no le gustan los animales.

Jonay ha desempeñado múltiples oficios: ha trabajado en la construcción, en la universidad, de peluquero, haciendo invernaderos... pero actualmente trabaja en un bingo como jefe de salas. "Sé hacer de todo, soy un auténtico manitas", afirma.

Pero detrás de su apariencia afable y de su enorme sentido del humor se esconde una persona con mucho carácter. Pura dinamita para la convivencia de 'Gran Hermano 20'. "Estoy abierto a enamorarme en la casa", avisa.

Desirée, cuarta concursante oficial de 'Gran Hermano 20'

Desirée tiene 31 años, es de Jerez de la Frontera (Cádiz) y trabaja en una peluquería y entra en la nueva casa de Tres Cantos con su amiga Rocío. Se presenta en el reality de Telecinco como una persona alocada, muy impulsiva y con mucho genio.

Rocío se convierte en la quinta concursante oficial de 'GH'

Rocío Gallardo Ramos tiene 30 años y entra en la casa de 'Gran Hermano' con su amiga Desirée, con quien forma un binomio perfecto. Proviene de Jerez de la Frontera (Cádiz) y es peluquera al igual que Desirée. Se define igualmente como una persona alocada y muy impulsiva y le encantan los animales.

Belén Montes, sexta concursante de 'GH 20'

Desde la feria de atracciones montada en el parking de Mediaset, Nagore Robles con ayuda de Payasín ha desvelado la identidad de una nueva concursante: Belén Montes García. Tiene 41 años, viene de Vigo (Galicia) y se dedica a la moda.

Belén se presentó por primera vez al casting en la edición de Nagore y esta ha sido su segunda vez. "Sentía que iba a entrar, lo estaba presintiendo", ha dicho cuando le ha explotado uno de los globos y aparecido su rostro detrás de él.

Se define como una persona de energías, con mucha potencia y sin complejos, y se siente encantada de ser modelo curvy. Su personalidad arrolladora va a dar mucho que hablar en esta edición de 'GH'.

Diego está dentro de 'Gran Hermano 20' como séptimo confirmado

Diego, de Madrid, tiene 34 años y su profesión es militar desde hace 9. Su pasión son los caballos y siempre ha vivido rodeado de ellos hasta el punto de montar una hípica con su familia. Su madre le define como un chico "estupendo" en el vídeo de presentación.

Advierte con que le gusta seducir y que donde pone el ojo pone la bala. "Lo tengo muy fácil porque bailo bachata", presume Diego. Sus tres objetivos en 'Gran Hermano 20' son divertirse, conocerse a sí mismo mejor y conquistar a sus compañeros para llevarse el maletín.

Paula, novena concursante oficial de 'Gran Hermano'

Es uno de los perfiles más llamativos. Paula tiene 27 años y viene de Alicante. "Soy una chica de profundas creencias religiosas. Mi fe es muy importante porque para mi es súper importante poner a Dios en el centro y vivir el día a día pensando en cumplir su voluntad", se presenta. Eso sí, no se considera una cristiana "de libro" porque le gusta vestir mona y verse guapa.

Dice que en un retiro de fe conoció a su chico, que le ha enseñado que su vocación es el matrimonio. "Dentro de nuestro noviazgo dominamos las pasiones. El sexo es un regalo del Señor pero para nosotros tiene que estar dentro del matrimonio", declara Paula. "Nosotros queremos primero a Dios y a la Virgen y luego a nosotros. Necesito de la gracia de Dios para vivir", añade.

Aquilino es el décimo concursante oficial de 'Gran Hermano 20'

