Encuesta: ¿Quién quieres que sea la salvada de 'Supervivientes 2026': Claudia, Paola o Ivonne?

Tras las nominaciones de la última gala principal de 'Supervivientes 2026', quedaron expuestos al implacable juicio de los telespectadores Maica Benedicto, Claudia Chacón, Paola Olmedo e Ivonne Reyes.

Este martes, en la entrega de 'Tierra de Nadie', con Ion Aramendi al frente, se ha llevado a cabo una nueva ceremonia de salvación, liberando a uno de los nominados -el más votado- del proceso de expulsión y reduciendo así la lista de cara al jueves.

La agraciada ha sido Maica Benedicto, por lo que Paola, Claudia e Ivonne continúan en la cuerda floja hasta el próximo jueves 2 de abril. El que obtenga menor respaldo en la app de Mediaset Infinity será el que abandone La Palapa en la gala 5 de 'Supervivientes 2026'.

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