Encuesta: ¿Quién es tu concursante favorito de 'Gran Hermano 20' que debe ganar el reality en Telecinco?

Este jueves ha vuelto la vida en directo a la televisión con el estreno de 'Gran hermano 20'. El reality por antonomasia ha regresado a Telecinco por todo lo alto con una gala que ha conducido Jorge Javier Vázquez con ayuda de Nagore Robles desde los exteriores de la cadena en los que se ha instalado una feria.

Ha sido a través de las diferentes atracciones como hemos podido ir conociendo en directo la identidad de los concursantes oficiales que estrenarán la nueva casa de 'GH 20' en Tres Cantos. Muchos de ellos incluso se han enterado en pleno directo que forman parte del casting.

Las edades de los concursantes de 'GH 20' comprenden entre los 20 y los 50 años. Y ha sido durante la gala de estreno cuando hemos conocido el resto de concursantes que se suman a Mamadou Sacko, el concursante que fue confirmado en la presentación del programa ante la prensa; y al ganador de 'Uno de GH 20', el reality de Mediaset Infinity tras la final en la que se quedaron Joon y Cristian como finalistas.

