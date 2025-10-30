Quién es Mamadou Sacko, el primer concursante oficial de 'GH 20' tras su confirmación sorpresa en directo

Telecinco ha sorprendido al anunciar en pleno directo durante la rueda de prensa de 'GH 20' al primer concursante oficial de la nueva edición del reality que se estrenará el jueves 6 de noviembre a las 21:45 horas. Algo que ya hizo en la edición pasada al anunciar a Maica Benedicto como concursante de 'GH 19' en la presentación en el FesTVal de Vitoria.

Aunque en esta ocasión, Mediaset sorprendía con Teresa Colomina, la directora de casting de 'GH 20', anunciando que se iba a hacer un mini casting con cinco candidatos para tratar de convencer a los directivos de Mediaset de que alguno de ellos tenía potencial para entrar en la nueva casa de Tres Cantos.

Y finalmente, tras hablar un poco con los cinco aspirantes, Jorge Javier Vázquez y Ion Aramendi junto a la directora de casting anunciaban la identidad del primer concursante oficial de 'GH 20'. Se trata de Mamadou Sacko, un joven de 22 años que levantaba pasiones con su desparpajo ante el presentador.

Mamadou es administrativo comercial en Renfe y trabaja en las taquillas vendiendo billetes. Por si fuera poco, según ha avanzado él mismo, está iniciando su carrera como modelo.

Procedente de Granollers (Barcelona), Mamadou Sacko se define como "empático y de corazón". "Soy una mezcla de sensibilidad, alegría y desastre". Respecto a sus relaciones sentimentales, afirma: "Soy arromántico". Ama a su familia de origen africano y adora a su madre. No le gusta ceder, siempre quiere tener razón y afirma ser desconfiado.

🔴 BOMBAZO: PRIMER CONCURSANTE OFICIAL DE #GranHermano



Durante la rueda de prensa, Jorge Javier Vázquez ha sorprendido a un asistente confirmándole como concursante



Se llama Mamadou, tiene 22 años y es administrativo. ASÍ HA SIDO EL MOMENTO pic.twitter.com/RNEh1XyYid — El Televisero (@eltelevisero) October 30, 2025

Primeras pistas del resto de concursantes de 'GH 20'

Durante la presentación, Teresa Colomina, la directora de casting ha confesado que ha costado mucho decidirse. "Hemos hecho un doble tirabuzón, toda la gente que se ha presentado ha sido fantástica. Nos ha costado", empezaba diciendo. "Me ha llamado la atención lo divertida y osada que es la gente, no se cortan un pelo para sorprendernos", añadía.

Cabe decir que tal y como han avanzado los responsables de Mediaset y Zeppelin TV el casting estará abierto hasta el mismo jueves durante la gala pues algunos concursantes no sabrán que lo son hasta que se enteren en directo como ya sucediera en 'GH 19'. Eso sí han avanzado que serán entre 14 y 20 concursantes y que sus edades comprenden entre los 20 y los 50 años.

Asimismo, Telecinco ha mostrado un avance con siluetas de varios de los concursantes en el que además podemos escuchar cómo son sus voces y su declaración de intenciones.