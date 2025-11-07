El público dicta esta sentencia a 'Yakarta', la nueva serie de Movistar Plus+, y hay consenso absoluto

'Yakarta', la nueva ficción original de Movistar Plus+, ya se encuentra disponible para los espectadores desde este 6 de noviembre. Se trata de una miniserie española que combina comedia y drama, y es una de las grandes apuestas de noviembre para la plataforma de streaming.

Creada por Diego San José ('Celeste') y con Elena Trapé a cargo de la dirección, consta de seis episodios de cerca de 40 minutos cada uno. Está protagonizada por Javier Cámara ('Rapa') y Carla Quílez ('La última noche en Tremor'). Completan el reparto David Lorente ('No me gusta conducir'), Pilar Gómez ('Poquita fe'), Marina Guerola ('Los destellos'), Anna Alarcón ('Los años nuevos') y Nuria Mencía ('Vota Juan').

'Yakarta' gira en torno a un desilusionado profesor de educación física que conocerá a una adolescente con un talento fuera de lo común que dará un giro de 180 grados a su vida. "Es una historia que reivindica esa España sin carisma en la que nunca pasa nada especial", contó el ideólogo de la serie.

En la trama, José Ramón Garrido (Javier Cámara) sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. Divorciado y sin ilusiones, cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida: Mar (Carla Quílez), una jugadora adolescente que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la capital de Indonesia.

Pero está muy lejos y Juntos tendrán que aprender a soportarse para emprender un viaje plagado de pensiones roñosas, polideportivos en horas bajas y estaciones de servicio que pasan por Totana, Ponferrada, Torrelavega o Tardajos antes de llegar a Yakarta. Si es que llegan…

Pues bien, tras el lanzamiento, ya se empiezan a registrar las primeras reacciones, que dan un claro veredicto a esta nueva ficción de Movistar Plus+. "Joyaza tremenda de este 2025", señala la cuenta Cinefilia Cult. "Formidable", la califica el actor Diego Cabrales, que resalta el gran vínculo que forman Javier Cámara y Carla Quílez en esta historia.

"Javier Cámara es un actor como la copa de un pino", "lo de Carla Quílez es espectacular", "apunta a serie imprescindible", "mi mejor serie española del año", "no se la pierdan" o "una nueva genialidad de Diego San José" son algunos de los comentarios más destacados en X en sus primeras horas de estreno.

Diego San José se aleja todavía más de la comedia tras 'Celeste' y nos adentra en un universo tan cotidiano como perturbador. 'Yakarta' con sus tres primeros episodios apunta a serie imprescindible. Grandes Javier Cámara y Carla Quílez. El 3º es una maravilla de dirección y guion pic.twitter.com/9J9JBLwu0w — Alain Garrido Blanes (@alain_garridob) November 7, 2025

Casi me he visto del tirón #Yakarta . La acaban de colgar completa en Movistar +. Muy bien escrita y actores de diez. Javier Cámara está estupendo pero lo de Carla Quílez es espectacular. — Señor Cine (El Octavo Pasajero) (@octavopasajero) November 6, 2025

Pensé que el bádminton solo era tenis lento con una pelota ridícula, pero ahora sé que también sirve como base argumental para una seriaza: #Yakarta me ha encantado (se estrena hoy en @MovistarPlus ). Tanto me ha gustado, que igual me apunto a clases de bádminton pic.twitter.com/zgtEyWDdxc — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) November 6, 2025

Otra maravilla más de @diego_san_jose No os perdáis ‘Yakarta’. — Mónica (@aimeealdan) November 7, 2025

Maravillado con el tercer capítulo de #yakarta @MovistarPlus — carlos martinez (@carlos_juliomc) November 6, 2025

Hoy se estrena en @MovistarPlus #Yakarta la mejor serie de la historia sobre el badminton (y no, no es la única), pero además es que encima es mi mejor serie española del año.https://t.co/ftmDedWg9v — Lorenzo Mejino (@lmejino) November 6, 2025

Si tenéis M+ poneos #Yakarta. Es una nueva genialidad de Diego San José. Amaréis a Joserra y Mar como si fueran de vuestra familia. — Jesús Herrera (@Jexu73) November 6, 2025

Todo lo bueno que le pase a “Yakarta (2025)”, merecido es.

Anda en la liga del The virtues de Stephen Graham, y eso son palabras mayores, pero es que claro, tener a Javier Cámara, es jugar al más alto nivel.



JOYAZA tremenda (una más) de este 2025, en @MovistarPlus❤️



Bomba 8/10 pic.twitter.com/wiDZJihse1 — Cinefilia Cult (@cinefiliacult) November 6, 2025

El casting que ha armado Luis San Narciso para #Yakarta. Se te cae la baba. — Diego Cabrales (@diegales96) November 6, 2025

#Yakarta "no necesita giros espectaculares ni héroes perfectos para emocionar, su fuerza está en lo pequeño, en lo cotidiano." CRÍTICA de @TrasguPablo. Presentada en la #70seminci @MovistarSeries https://t.co/wfbYoTlhBt — Cinemagavia (@OcioGavia) November 7, 2025

Agradecer, primero, las recomendaciones de los amigos @cinefiliacult y @lmejino sobre

"Yakarta" (Movistar Plus+).

La vida no va de ganar.

Va de aprender a vivir con la derrota.

"Yakarta", de Diego San José, convierte la palabra perdedor en algo profundamente humano.

Dentro hilo… pic.twitter.com/4sYBbIikuR — jstewarthater 🐢🐢🐢 (@jstewartxx22) November 7, 2025

Viendo el primer episodio de #Yakarta, en @MovistarPlus, para comprobar, una vez más, que Javier Cámara es un actor como la copa de un pino — Francisco Quirós (@FranciscoQuiros) November 6, 2025

Joder, he terminado el capítulo 3 de Yakarta y lo mal que lo he pasado. Está siendo increíble. Ufff. — Mary (@Hopeless_Haze) November 6, 2025