Belén, tercera expulsada de 'Gran Hermano 20' según los usuarios de la encuesta de El Televisero

Tras las expulsiones de Noah y Sofía el pasado domingo después del cierre del oasis, este jueves 'Gran Hermano 20' vivirá su tercera expulsión definitiva en la tercera gala que conducirá Jorge Javier Vázquez a partir de las 22:00 horas en Telecinco.

José Manuel, Belén y Diego son los tres concursantes que se juegan su continuidad en 'Gran Hermano 20' tras las últimas nominaciones. Uno de ellos se tendrá que despedir de sus compañeros y abandonar para siempre la nueva casa de Tres Cantos.

Hasta conocer la resolución del televoto oficial abierto en la app de Mediaset Infinity, la encuesta de El Televisero avanza quién podría ser el tercer expulsado definitivo de esta edición. Con casi 29.00 votos parece que la cosa podría estar entre dos.

Así, para el 43% de los usuarios la expulsada tiene que ser Belén. Muy de cerca le sigue Diego, que debe ser el que abandone la casa de 'Gran Hermano 20' según el 40% de los lectores que han votado en la encuesta. Por último, el que se librará parece de la expulsión será José Manuel pues solo un 17% considera que debe ser él quién deje la casa.

¿Quién es Belén, concursante de 'Gran hermano 20'?

Belén Montes García tiene 41 años, viene de Vigo (Galicia) y se dedica a la moda. Belén se presentó por primera vez al casting en la edición de Nagore y esta ha sido su segunda vez. "Sentía que iba a entrar, lo estaba presintiendo", ha dicho cuando le ha explotado uno de los globos y aparecido su rostro detrás de él.

Se define como una persona de energías, con mucha potencia y sin complejos, y se siente encantada de ser modelo curvy. Su personalidad arrolladora va a dar mucho que hablar en esta edición de 'GH'.