Encuestas

Encuesta: ¿Quién quieres que sea el expulsado de 'Gran Hermano 20': José Manuel, Belén o Diego?

por El Televisero

José Manuel, Belén y Diego son lo nominados de 'Gran Hermano 20' que se la juegan en la próxima expulsión

Nominados de 'Gran Hermano 20'
Nominados de 'Gran Hermano 20' | Montaje El Televisero

'Gran Hermano 20' ha celebrado sus primeras nominaciones de la edición en la intimidad del confesionario. Eso sí, realizadas por parejas y con Íñigo, Edurne, Patricia y Paula como inmunes esta semana. Y el reparto de puntos ha culminado con José Manuel, Belén y Diego como expuestos a la próxima eliminación.

A continuación, desgranamos cómo se han desarrollado esas nominaciones:

  • Íñigo y Edurne han otorgado 1 punto a Aquilino, 2 a Mamadou y 3 puntos para Belén
  • Jonay y Joon han enviado 1 punto a Belén, 2 puntos a Raúl y 3 puntos a Mamadou
  • José Manuel y Diego han colocado 1 punto a Belén, 2 puntos a Aquilino y 3 puntos a Mamadou
  • Desirée y Mamadou han endiñado 1 punto a Almudena, 2 puntos a Diego y 3 puntos a José Manuel
  • Belén y Raúl han nominado con 1 punto a Almudena, con 2 puntos a Jonay y con 3 puntos a Diego
  • Almudena y Lorena han señalado con 1 punto a Aquilino, con 2 puntos a Mamadou y con 3 puntos a Belén
  • Patricia y Paula han otorgado 1 punto a Joon, 2 puntos a Belén y 3 puntos a Jonay
  • Aquilino ha enviado 1 punto a Jonay, 2 puntos a Diego y 3 a Joon

Con este reparto, los nominados provisionales han resultado ser Mamadou, Belén y Diego. Sin embargo, la lista se ha alterado cuando lo habitantes del Oasis (Aroa, Rocío, Cristian, Sofía y Noah) han podido ejercer el codiciado poder del intercambio, sacando a Mamadou y metiendo a José Manuel en su lugar.

De modo que José Manuel, Belén y Diego son los expuestos al dictamen de los espectadores de forma definitiva. Y tú, ¿quién quieres que sea el expulsado de 'Gran Hermano 20' durante la gala del próximo jueves? ¡VOTA YA!

