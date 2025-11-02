Avance semanal de 'La Promesa' del 3 al 7 de noviembre: Una despedida, un topo y el mayor revés para Petra

En el capítulo de 'La Promesa' de este lunes 3 de noviembre, Ángela impone un ultimátum a su madre: o le deja hacer el viaje con Curro o no habrá boda con Beltrán. El recién llegado decide ser sincero con la que acabará siendo su esposa, revelándole que Leocadia le ofreció una suculenta dote. ¿Cómo reaccionará la joven? ¿Y Leocadia tras la traición del joven?

Lope y sus compañeros confirman que sus recetas y las del Madame Cocotte que aparecen en el periódico son casi idénticas. Este hallazgo pone en alerta. Toño intenta abordar el asunto de su relación con Enora, pero ella pone distancia… Jacobo se enfada con Martina por haber olvidado que tenía una cita con él, aunque Adriano intenta disculparla.

Por su parte, Petra está comprometida con demostrar su valía a Cristóbal, pero sigue renqueante. Samuel tiene que intervenir para echarle una mano. Y María Fernández se enfrenta a un gran riesgo, incluso de muerte, si quiere abortar.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 708 - Martes 4 de noviembre

Manuel entrevista a Don Luis como posible ensamblador y, tras consultarlo con Enora y Toño, se inclina por Ambrosio, pese al desacuerdo entre sus ayudantes. Jacobo se desahoga con Beltrán por su crisis con Martina. Finalmente, se reconcilia con ella y presencia cómo Adriano recibe una nueva carta de Catalina.

Leocadia no tiene más remedio que autorizar un viaje de despedida entre Curro y Ángela. Beltrán, ajeno a la petición de Ángela, cree que están organizando su boda, algo que acaba confesando a Jacobo. Curro se entera de que María Fernández está embarazada, pero Pía le pide que no intervenga.

Simona, Candela, Vera y Lope deciden investigar la publicación no autorizada de las recetas en el periódico. Petra intenta ocultar su creciente debilidad física, aunque es evidente que no está recuperada del todo.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 709 - Miércoles 5 de noviembre

Ángela lleva a Curro a la montaña para despedirse y poder cerrar su relación. Allí, un malentendido pone a prueba su amor. Prueba tras prueba parece estar pasando Petra para ganarse el favor de Cristóbal; el ama de llaves acaba plantando cara al mayordomo.

Adriano reacciona de manera inesperada a la nueva carta de Catalina: confiesa a Martina que no sintió nada al leer el escrito, lo que lo desconcierta profundamente. Cristóbal pregunta a Lope si él es Madame Cocotte. El lacayo lo niega y le confirma que hay un topo que le ha robado las recetas.

Pía sugiere a María Fernández que hable con el padre de su posible hijo, pero ella no está dispuesta. Alonso aconseja a Manuel dejarse guiar por su instinto a la hora de decantarse por un candidato para que fabrique y ensamble sus motores. ¡Es la mejor opción!

Avance de 'La Promesa' del capítulo 710 - Jueves 6 de noviembre

Enora le pide a Toño una pausa en su relación, lo que provoca tensiones laborales que Manuel intenta mediar. Finalmente, deciden contratar a don Luis gracias al entusiasmo de Enora. Jacobo se solidariza con Leocadia respecto a las sospechosas cartas de Catalina y apoya sus planes de boda para Ángela y Beltrán. Por su parte, Martina y Jacobo evidencian su distanciamiento.

Lejos de La Promesa, Curro y Ángela viven un último día juntos con complicidad y dolor, culminando en una emotiva despedida. Samuel intenta ayudar a María Fernández con su embarazo, pero ella lo rechaza; Pía le insiste en que tenga cuidado y mantenga las apariencias.

Mientras el éxito de Madame Cocotte crece en el pueblo, Lope sospecha de Vera por la filtración de sus recetas, pero ella lo niega. Petra recibe una buena valoración de Cristóbal, pero Leocadia exige su despido por errores recientes.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 711 - Viernes 7 de noviembre

Leocadia justifica su decisión de despedir a Petra alegando que es material averiado. Cristóbal se lo comunica al ama de llaves, que reacciona con desconsuelo. Leocadia se dispone a preparar la boda de su hija, fijando la fecha para la semana siguiente.

María Fernández sigue indecisa y preocupada. Samuel se ofrece a ayudarla y Teresa, que no sabe nada del embarazo, lo atribuye a su pasada relación con el sacerdote. La decisión de contratar a don Luis como ensamblador ha sorprendido a Alonso. Ya en su primer día, Manuel se da cuenta de que quizás la empresa que le ha propuesto es demasiado para él, a pesar de la defensa de Enora. Las cocineras, intrigadas por quien puede estar copiando las recetas ilustradas de Lope, piden ayuda a Manuel para iniciar una investigación.

Jacobo, molesto, por el distanciamiento con Martina, incide cada vez más en su desconfianza hacia las cartas que Adriano recibe de Catalina. ¿Serán ciertas sus sospechas?