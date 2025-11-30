Acosan e increpan a una periodista de RTVE en la concentración ultraderechista de Ferraz: "Cosas de fascistas"

Laura Pavía, periodista de RTVE, ha tenido que hacer frente este domingo, 30 de noviembre, a decenas de ultraderechistas que se han concentrado a las puertas de la sede socialista de Ferraz para protestar contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez. Allí se han reunido unas 150 personas convocadas por 'Revuelta', una organización afín a Vox.

La reportera estaba informando en directo para el Canal 24 horas de RTVE, cuando ha sido interrumpida por algunos de los manifestantes al grito de "traidores" o "sinvergüenzas", y con consignas como "esta televisión la pagamos todos" y "Pedro Sánchez hijo de puta". Todo ello mientras intentaba explicar el origen de esta protesta de la extrema derecha, celebrada a pocos metros de la convocada por el PP en el Templo de Debod, con el mismo objetivo: pedir la dimisión de Pedro Sánchez.

Quienes han increpado a la Laura Pavía portaban banderas preconstitucionales, así como pancartas, que han utilizado para cubrir la cámara e impedir el trabajo del equipo de RTVE. Finalmente, la periodista se ha visto obligada a cortar la conexión ante la tensión que estaba viviendo. Una situación que ha condenado el presidente de la corporación pública a través de sus redes sociales.

José Pablo López condena los ataques a la reportera de RTVE

"Fascistas haciendo cosas de fascistas dentro del clima contra la televisión pública y sus profesionales en el que todo vale", ha escrito José Pablo López en su cuenta de X. Y es que son numerosos los ataques que RTVE está recibiendo en los últimos meses por parte de PP y Vox. Algunos de sus miembros han llegado a asegurar que despedirán a la mayoría de sus profesionales en el caso de llegar al gobierno.

Esto le acaba de pasar a nuestra compañera @laurapaviatv mientras que trataba de informar sobre la concentración convocada a las puertas del PSOE esta mañana. Fascistas haciendo cosas de fascistas dentro del clima creado contra la televisión pública y sus profesionales en el que… pic.twitter.com/2LEEYTAgRR — José Pablo López (@Josepablo_ls) November 30, 2025

La diferencia principal entre la concentración convocada por el PP en el Templo de Debod y la de Vox en Ferraz, aparte de los asistentes (mucho más numerosa la primera), ha sido la simbología. En la del PP había infinidad de banderas rojigualdas, mientras que en la de Ferraz había banderas preconstitucionales, con el aguilucho, en donde la corona monárquica estaba desaparecida.

"Yo con Franco nunca he tenido problemas", defendía un hombre en la protesta ultraderechista, mientras que otro aseguraba que este Gobierno está "sembrando odio entre españoles" y "provocando una segunda Guerra Civil". "Ha salido un político que se llama Vox, que es el único que puede defender las ideas de los españoles", concluía otro. Unos manifestantes que, haciendo gala de su ideología, han impedido la libertad de comunicación y de expresión, increpando a una periodista que solo estaba haciendo su trabajo.