'Valle Salvaje', avance semanal capítulos del 27 al 31 de octubre: La llegada del marido de Victoria y una detención

Tras hacer un parón en su emisión el viernes por los Premios Princesa de Asturias, 'Valle Salvaje' regresará este lunes a la parrilla de La 1 aunque la ficción volverá a faltar a su cita con la audiencia el próximo miércoles con motivo de la emisión de un especial informativo con el funeral de Estado por el primer aniversario de la DANA en Valencia.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Leonardo le confesaba a Adriana que si su padre no le hubiera comprometido con Irene nada de lo sucedido con Bárbara habría pasado y que solo había provocado dolor en su hermana.

Tras encontrarla herida e inconsciente, Leonardo no se separaba de su amada y le dejaba claro que la ama. Tampoco Adriana quería abandonar a su hermana pese a su delicado estado tras haber sufrido un nuevo susto con su embarazo.

Por su parte, Mercedes no dudaba en preguntarle a Irene si le pasa algo porque tiene la culpa escrita en la frente. E Isabel le agradecía a Francisco que encontraran a Bárbara y solicitaba que Victoria acceda a que Martín se quede en palacio.

Victoria descubría que falta la talla que estaba en su habitación y no dudaba en advertirle a Isabel. Mientras Alejo mostraba su inquietud hacia Luisa, que estaba muy dolida por la desconfianza de su amado. Por su parte, Atanasio no dudaba en acusar a Tomás de ser el ladrón de la talla.

Adriana se interesaba por saber si don Hernando ha visitado a su hermana y Mercedes le preguntaba si llegó a hablar con Bárbara antes de su desaparición y el conde no dudaba en pararle los pies. Además, una visita se presentaba en plena noche dejando a la duquesa descolocada. Se trata de Dámaso, el marido perdido de Victoria, al que da vida el actor Alejandro Sigüenza.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 27 al 31 de octubre. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 283 de 'Valle Salvaje' del lunes 27 de octubre

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria se pone seria con Isabel para saber quién ha avisado a José Luis del robo de la talla que tenía en su habitación. Por su lado, Atanasio pone al corriente de lo sucedido al duque.

Don Hernando muestra su estupor con que en un palacio de la categoría de Valle Salvaje se haya podido colar alguien y robar una talla tan valiosa y que nadie haya visto ni oído nada.

Amadeo está preocupado porque Victoria pueda acusar a Martín de ser el ladrón de la talla y le meta entre rejas. Paralelamente, la duquesa advierte que quiere al joven fuera del valle mañana mismo. Y mientras, Pepa le pregunta a su amado si su relación seguirá igual cuando se tenga que marchar.

Alejo está convencido de que Tomás tiene algo que ver con el robo de la talla y Atanasio le advierte que si delatan al joven todas las miradas irán a parar a Luisa y sobre todo la de doña Victoria. Tras ello, Alejo le pide a su amada que sea sincera ante las autoridades y ante todos.

Don Hernando acude a visitar a Bárbara y Adriana se encara con el conde amenazándole que como a su hermana le pase algo y que como vuelva a humillarla se las verá con ella. Por otro lado, don Hernando le advierte a Irene que si se atreve a desafiarle convertirá su matrimonio con su hijo Leonardo en un camino tortuoso. Tras ello, Irene le dice a Leonardo que tienen que guardar en secreto algo sobre Bárbara que es terrible.

Un tal Dámaso se presenta en la Casa Pequeña sorprendiendo a Mercedes y le pide que nadie sepa cuál es su verdadera identidad. Asimismo, el hombre no duda en buscar a Victoria y advertirle de que ha tenido mucho tiempo para expiar sus pecados.

Avance del capítulo 284 de 'Valle Salvaje' del martes 28 de octubre

Victoria regresa tarde a palacio y aguanta el enfado de José Luis, con quien se muestra más dócil y cariñosa que nunca, pero ¿por qué?

Esa misma noche, Alejo se presenta ante Luisa con una pregunta que puede cambiar el curso de su relación para siempre.

Avance del capítulo 285 de 'Valle Salvaje' del jueves 30 de octubre

Mientras Luisa vive el momento más importante de su relación con Alejo, Pepa recibe una noticia que la llena de amargura.

En cuanto a la Casa Grande, la Santa Hermandad se persona en ella por el robo de la talla y, para sorpresa de muchos, tienen muy claro quién es el culpable.

Avance del capítulo 286 de 'Valle Salvaje' del viernes 31 de octubre

Bárbara niega a Leonardo que quisiera quitarse la vida, pero le pide no volver a verse más: necesita alejarse de él para ser feliz.

Por otro lado, la aparición de Dámaso rompe los esquemas de José Luis, que teme que le perjudique en ese ascenso social tan prometido por don Hernando.