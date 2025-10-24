Quién es Alejandro Sigüenza, el histórico actor de 'Puente Viejo' que llega a 'Valle Salvaje' con el personaje de Dámaso

Los fans de 'Valle Salvaje' tendrán que esperar al próximo lunes, 27 de octubre para poder disfrutar de un nuevo capítulo pues este viernes la ficción se tomará un descanso junto a 'La Promesa' por la retransmisión en La 1 de los Premios Princesa de Asturias 2025.

Un parón que llega justo cuando un personaje misterioso llegó a 'Valle Salvaje' al final del capítulo del jueves. El hombre llegó en mitad de la noche y nada más verlo, Mercedes se queda en shock al ver de quién se trata.

Será a partir del lunes cuando los espectadores de 'Valle Salvaje' conozcan a Dámaso. Este hombre es el marido de Victoria (Sabela Arana) y por ende a ojos de todo el mundo el padre de Gaspar (Chechu Salgado). Aunque ya todos sabemos que en realidad el fallecido era hijo del duque, José Luis Gálvez de Aguirre.

Los grandes fans de la serie de Bambú Producciones recordarán que Victoria ya habló de Dámaso en el pasado. Fue en el capítulo 238 cuando la duquesa mencionó a su marido asegurando que el hombre estaba muerto. "Después de que mi esposo se fuera a las Américas y allí muriese, me vi en la obligación de sacar adelante una casa y un hijo sin la ayuda de nadie. Empecé a utilizar esas armas, a forjarme una armadura", comentó.

Una mentira de Victoria a su sobrina Adriana que está a punto de estallarle en las manos cuando Dámaso aparezca en la Casa Grande dejando boquiabierta a su mujer. En el avance del episodio del lunes ya podemos ver el primer encuentro entre ambos. "Has tenido tiempo para expiar tus pecados", le dice Dámaso a Victoria. ¿Pero de qué pecados está hablando?

Habrá que esperar al próximo lunes y a los siguientes capítulos de 'Valle Salvaje' para ir conociendo mejor a Dámaso, cuál es el motivo que le ha traído de vuelta y cómo reaccionará Victoria ante este inesperado regreso y cómo afectará a su matrimonio con José Luis pues todo sería un fraude ya que ella ya estaba casada.

¿Quién es Alejandro Sigüenza, el nuevo fichaje de 'Valle Salvaje'?

El actor que da vida a Dámaso es Alejandro Sigüenza. Alguien muy reconocido para los seguidores de las series diarias pues el intérprete formó parte de 'El secreto de Puente Viejo' durante casi 1.000 episodios dando vida a Nicolás.

Por si fuera poco, Alejandro Sigüenza ha trabajado en numerosas series diarias como 'Amar es para siempre', Acacias 38', 'Amar en tiempos revueltos' y 'Arrayán'. También ha participado en otras series de prime time como 'Velvet', 'La otra mirada', 'Los pacientes del doctor García', 'Compañeros' o 'Al salir de clase'.