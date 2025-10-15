TVE pone fecha al regreso de 'Cachitos de hierro y cromo' con un importante cambio en su emisión

Tras suspender su regreso hasta nuevo aviso hace unas semanas, 'Cachitos de hierro y cromo' ya tiene fecha de estreno de su nueva temporada en La 2. El formato conducido por Ángel Carmona retomará sus emisiones el próximo domingo 19 de octubre, justo después de 'Al cielo con ella', espacio con el que también compartía día en la programación durante la anterior temporada.

Y es que, durante el anterior curso televisivo, el espacio de entrevistas presentado por Henar Álvarez y el formato musical que repasa el archivo de RTVE encabezaban las noches de los sábados en La 2. Pero al igual que 'Al cielo con ella', el espacio de Ángel Carmona también se desplaza a los domingos. Es por eso que, pese a que el estreno de su 14ª temporada estaba fijado para el sábado 4 de octubre, el ente público suspendió el lanzamiento de forma abrupta.

Será este domingo 19 de octubre a partir de las 23:30 horas cuando 'Cachitos de hierro y cromo' arranque su nueva tanda de emisiones. Este cambio de día para ambos espacios responde a la nueva estrategia de RTVE con los fines de semana de La 2, pues ahora el prime time de los sábados queda en manos de 'Versión española', el espacio conducido por Cayetana Guillén Cuervo que analiza el cine español reciente.

Así, el formato que se apoya en la amplia hemeroteca de RTVE para hacer un repaso de las distintas eras musicales dará el pistoletazo de salida a su nueva temporada una semana más tarde que 'Al cielo con ella', que ya aterrizó en el prime time el pasado domingo con un 5.2% de share y 557.000 espectadores. Sin embargo, no es la primera vez que el espacio conducido por Ángel Carmona cambia de ubicación en la parrilla de La 2.

Si bien la octava temporada de 'Cachitos de hierro y cromo' se emitió los martes por la noche en 2020, la novena y la décima pasaron a los lunes (2022) hasta regresar al prime time de los martes en la undécima (2023) y la duodécima (2024). Y en esta ocasión, el espacio de La 2 contará con diez nuevas entregas que explorarán una gran variedad de temas.

Desde las fiestas de pueblo, las divas y el gimnasio hasta el true crime, el tema escogido para iniciar esta nueva temporada será la música dance y los grandes éxitos mundiales. La primera entrega se titula 'Por el mundo' y de la mano de 'Cachitours', la nueva agencia de viajes del formato, explorarán las maravillas del mundo a través de distintos éxitos musicales.

Además, 'Cachitos de hierro y cromo' contará con la participación de nombres habituales en el espacio con Jero Rodríguez y Arantxa Soroa, antiguos directores del formato que estarán al frente de algunos de los guiones, así como Alejandro Alcaraz, Antonio Vicente, Carlos Sanandrés, Toño Pérez y Laura del Val en el equipo de guion. A su vez, Marc Barbena se estrena en la dirección del formato.