Tras la eliminación en la gala del pasado jueves de Iván González, 'Supervivientes All Stars' se enfrenta este domingo, 19 de octubre en 'Conexión Honduras' a la expulsión de un nuevo concursante. Gloria Camila, Tony Spina, Jessica Bueno y Carlos Alba se juegan su permanencia en la recta final del reality de Telecinco.

Cabe recordar que, desde la semana anterior, 'Supervivientes All Stars' ha doblado las expulsiones para acelerar su desenlace. Por ello, el televoto vigente se resolverá hoy durante el debate moderado por Sandra Barneda, y desvelará qué famoso se convierte en el octavo expulsado de la segunda edición de esta versión con leyendas del formato.

A la espera de conocer el resultado oficial del expulsado en la nueva gala de 'Supervivientes All Stars 2025', podemos decir que la votación está muy reñida en la zona de peligro, y no hay un claro candidato para su eliminación del concurso en base a nuestra encuesta que acumula casi 43.000 votos.

Recordemos que se vota para salvar, por lo tanto el expulsado de 'Supervivientes All Stars' será aquel que haya obtenido el menor porcentaje de votos en la app de Mediaset Infinity. En este momento, los usuarios de El Televisero tienen claro que quien debe salvarse este domingo es Carlos Alba, logrando el 38% de los votos.

También Gloria Camila será salvada pues son un 26% de los usuarios los que han votado para que sea ella la que se mantenga en 'Supervivientes All Stars'. Mientras que Jessica Bueno se queda con el 20%, solo dos puntos por delante de Tony Spina (18%), que se convertirá así en el octavo concursante expulsado de esta edición por la mínima.

Hasta que se produzca la ceremonia de eliminación en la gala de 'Supervivientes All Stars', a partir de las 22:00 horas en Telecinco, puedes seguir votando en la app de Mediaset Infinity y también participando en la encuesta de El Televisero. Y tú, ¿quién quieres que sea hoy el salvado de 'Supervivientes': Gloria Camila, Tony Spina, Jessica Bueno y Carlos Alba?