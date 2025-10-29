Telecinco huye de 'Pasapalabra' y cambia de horario a 'Agárrate al sillón' en sus nuevas tardes

Tan solo una semana después de anunciar grandes cambios en 'Agárrate al sillón' con nuevas pruebas y su salto a los fines de semana; este miércoles Telecinco ha vuelto a sorprender al adelantar que el concurso de Eugeni Alemany también tendrá un nuevo horario.

Así, con la llegada de 'GH 20', Telecinco revolucionará su programación de tarde pues apostará por un programa diario en directo bajo el título 'GH: La vida en directo', que se emitirá de lunes a viernes a las 20:15 horas. Es decir en el horario actual de 'Agárrate al sillón'.

De este modo, 'GH: la vida en directo' pasará a luchar con 'Pasapalabra', 'Aquí la tierra' así como con 'Noticias Cuatro' y 'La Sexta Noticias' provocando que 'Agárrate al sillón' adelante su emisión y pase ahora a ofrecerse entre las 19:15 y las 20:15 horas.

Un cambio con el que 'Agárrate al sillón' evitará su duelo con 'Pasapalabra' pasando a competir contra el final de 'La Promesa' y 'Malas Lenguas' en La 1 así como con 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, con otro concurso como 'Lo sabe, no lo sabe' en Cuatro y con 'Más vale tarde' en La Sexta.

Eso sí, salvo nuevo cambio, hay que recordar que 'Agárrate al sillón' si mantendrá su horario habitual los sábados y domingos emitiéndose a partir de las 20:00 horas justo después de 'Fiesta'.

*Así quedarán las nuevas tardes de Telecinco, previsiblemente a partir del 10 de noviembre:

15:45 horas - 'El Tiempo Justo'

17:45 horas - 'El Diario de Jorge'

19:15 horas - 'Agárrate al Sillón'

20:15 horas - 'GH. La Vida en Directo'

Dos nuevas mecánicas en la nueva etapa de 'Agárrate al sillón'

En primer lugar, se disputarán los 'Duelos eliminatorios' que protagonizarán los dos concursantes con menor puntuación en cada una de las tres primeras rondas de cada entrega y que irán reduciendo paulatinamente el número de aspirantes a retar al campeón.

En segunda instancia, 'La Recta Final', en la que los dos mejores aspirantes de 'Parte y Reparte' se enfrentarán a una nueva ronda de preguntas y respuestas en la que deberán acumular la máxima puntuación en un tiempo máximo de 60 segundos. No obstante, el campeón tendrá, como privilegio, la opción de otorgar 5 segundos extra a uno de los participantes. El mejor de los dos candidatos se batirá en ese 'Gran Duelo' al campeón por arrebatarle el sillón y todos sus poderes.