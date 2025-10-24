'Supervivientes All Stars' designa a los 3 últimos nominados y proclama a los 2 primeros finalistas de la edición

Gala de infarto la que han vivido los espectadores de 'Supervivientes All Stars' con motivo de la emisión de la octava entrega del reality en Telecinco. Además de vivir la marcha de Carlos Alba como último expulsado, los seguidores del formato han sido partícipes del último reparto de puntos acometido en el interior de La Palapa.

Antes de que cada concursante pudiese repartir el punto del que disponía, el reality ha enfrentado a Rubén Torres y Miri Pérez Cabrero a una apasionante prueba de líder. Los dos han vuelto a demostrar su resiliencia brindando un espectáculo de equilibrio, fuerza y resistencia que ha coronado a Miri Pérez Cabrero como líder en una semana decisiva.

Cabe recordar que dicha concursante es ya finalista y es que uno de los privilegios del título de líder es la inmunidad. Por ende, al salvarse de las nominaciones, la náufraga blinda su permanencia en los cayos y, por tanto, en la final fechada para el jueves 30 de octubre. Asimismo, la joven ha podido nominar de manera directa.

Por su parte, el resto han nominado desde La Palapa. Lo han hecho siguiendo el patrón dictado por el reality: los supervivientes han tenido que quemar la fotografía del compañero al que le endiñan el punto del que disponen. Después de que todos los náufragos lo repartiesen, Adara (2), Torres (1), Jessica (1) y Tony (1) han sido los más votados. Miri ha tenido que decidir a quién liberar de las nominaciones indultando a Tony Spina. Por ende, el resto han salido expuestos.

Es necesario remarcar que el reality ha vuelto a apostar por "el beso de la traición". Por tanto y al resultar expulsada, Carlos Alba ha podido nominar al darle un beso en la mejilla a uno de sus compañeros: Tony Spina quien casualmente ha sido liberado de las nominaciones y ha conseguido ser finalista de la edición.

Así ha sido el reparto de puntos de 'Supervivientes All Stars'

Adara Molinero ha nominado a Rubén Torres

Tony Spina ha quemado la fotografía de Jessica Bueno

Adara Molinero ha sido la nominada de Jessica Bueno

Rubén Torres ha expuesto a Adara Molinero

Con todo ello, 'Supervivientes All Stars' hace frente a las últimas nominaciones que dejan a Adara Molinero, Rubén Torres y Jessica Bueno como concursantes nominados. Uno de ellos seguirá los pasos de Carlos Alba y se quedará a las puertas de la final al convertirse en el nuevo expulsado definitivo de la edición. Una ceremonia que tendrá lugar el próximo martes en la semifinal comandada por Jorge Javier Vázquez.

Jessica, Adara y Torres son los nominados de #SVAllStarsGala8 💣



📲 Entra en la App de @MedInfinityES y VOTA ya para SALVAR a tu favorito pic.twitter.com/lphkuiZ3kc — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) October 23, 2025

Miri Pérez Cabrero y Tony Spina, primeros finalistas de 'Supervivientes All Stars'

Además de conocer la identidad de los nominados, los espectadores de 'Supervivientes All Stars' también han podido saber qué dos concursantes se han convertido en los primeros finalistas de la edición cuya presencia en la gala final está más que asegurada. Una de ellos ha sido Miri Pérez Cabrero al coronarse líder, mientras que el otro es Tony Spina tras esquivar la nominación.