¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este miércoles 29 de octubre?

Después de haber adelantado ya previamente la identidad de todos los invitados que David Broncano recibirá a lo largo de esta semana, 'La Revuelta' vuelve este miércoles con una entrevista a uno de los cantantes más emblemáticos de nuestro país.

La visita de la actriz Najwa Nimri a 'La Revuelta' este pasado martes se tradujo en un 12,1% de cuota de pantalla y 1.471.000 fieles, mientras que 'El Hormiguero' con la visita de Leo Harlem obtuvo un 16,8% de share y 2.058.000 espectadores.

Quién es el tercer invitado de David Broncano de la semana en 'La Revuelta', hoy miércoles

¿Pero quién visita hoy miércoles, 29 de octubre 'La Revuelta' como invitado? Por un lado, Pablo Motos recibirá a dos invitados de lujo: Arturo Valls regresará a 'El Hormiguero' para presentar la nueva temporada de 'El 1%', que se estrenará en Antena 3 justo después de su entrevista. Pero el formato de Antena 3 también recibirá al histórico actor norteamericano Christopher Lloyd para celebrar el 40 aniversario de 'Regreso al futuro'.

Por su parte, David Broncano saca más artillería con su potente tercer invitado de la semana: el cantante Manolo García. Quien fuera componente de El último de la fila acude al programa de TVE para promocionar "Drapaires Poligoneros", su décimo disco en solitario que se lanzará al mercado este viernes, 31 de octubre.

Además, el artista y compositor catalán de innumerables canciones icónicas de nuestra música como 'Pájaros de barro', 'Carbón y ramas secas' o 'Nunca el tiempo es perdido' también hablará en el plató de 'La Revuelta' de la gira de teatros que realizará entre noviembre y enero de 2026.