¿Quién es el invitado que visita hoy 'La Revuelta' de David Broncano este lunes 27 de octubre?

Después de revolucionar en su cierre de la semana pasada con la visita del actor turco Can Yaman, 'La Revuelta' regresa este lunes para abrir una nueva semana de entrevistas con la que David Broncano buscará contraatacar al programa número 3.000 de 'El Hormiguero' que contará con Laura Pausini como invitada especial para esta efeméride.

Las visitas de la estrella otomana y de la actriz española Bárbara Lennie al programa de David Broncano el pasado jueves se tradujo en un gran 13,5% y 1.655.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' logró alzarse con la visita de Isabel Preysler a su récord de temporada en espectadores con 2.416.000 fieles y un 20,1%.

Quién es el primer invitado de David Broncano de la semana en 'La Revuelta', hoy lunes

¿Pero quién visita hoy lunes, 27 de octubre 'La Revuelta' como invitado? Pablo Motos recibirá a la artista internacional Laura Pausini, que será la invitada de honor del programa especial de 'El Hormiguero' por sus 3.000 emisiones. La italiana, que aún conserva el título de la invitada extranjera que más veces ha acudido al programa, se reencontrará con el presentador para presentar su nuevo álbum de estudio 'Yo canto 2' y su nueva gira de conciertos.

Por su parte, David Broncano ha contraatacado esta celebración con su primer invitado de la semana. El programa de TVE recibe al delantero centro del Rayo Vallecano, Jorge de Frutos. El futbolista segoviano de 28 años que juega también en la Selección Española es una de las grandes revelaciones de este deporte, y ha sido nominado a mejor jugador de La Liga en el mes de octubre, considerado uno de los mayores goleadores españoles junto a Mbappé o Pedri.