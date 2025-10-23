'Pasapalabra' marca récord de temporada en audiencia y apisona a un sentenciado 'Agárrate al sillón' de Telecinco

'Pasapalabra' registró en la emisión de este miércoles, 22 de octubre, récord de temporada en espectadores al superar la barrera de los dos millones, lo que se tradujo en una arrolladora cuota de pantalla del 21,4%. Fue la oferta más vista del día de toda la televisión.

Se trata no solo del máximo en miles del presente curso, sino también de su día más visto desde el pasado 24 de marzo. Alcanzó su minuto de oro al final de la entrega (21:03 horas) con cerca de tres millones de seguidores pendientes y rozando el 27% de share.

¡DATAZO! @PasapalabraA3 firma MÁXIMO DE TEMPORADA en espectadores en @antena3com



🧠 LÍDER con un 21.4% de share y una media de 2.035.000 espectadores



🧠 Programa de entretenimiento + visto de la TV



🧠 Más de 3.7 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/fYvtphpbnM — Dos30' (@Dos30TV) October 23, 2025

La expectación aumenta ante un Rosco histórico porque, por primera vez, se ha puesto en juego el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra' con 2.290.000 euros acumulados, y subiendo, mientras Manu y Rosa rivalizan cada tarde en ajustados y emocionantes duelos.

Con estos últimos grandes datos, que le posicionan como el programa de entretenimiento más visto de la televisión, el concurso presentado por Roberto Leal se impuso con creces a sus principales competidores este miércoles.

'Pasapalabra' aventajó en un 8,7% a La 1 de TVE, a pesar de que 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus firmó un muy destacado dato de audiencia con un 13,4% de share y más de 1,3 millones de telespectadores de media.

Aunque la mayor brecha se produjo con 'Agárrate al sillón', en nada más y nada menos que 14,1 puntos de distancia. El concurso de Telecinco conducido por Eugeni Alemany anotó un desastroso 7,4% y 716.000 televidentes, confirmándose como el gran agujero negro de la parrilla del canal.

A pesar de ello, Mediaset ha tomado la determinación de ampliar su emisión a los fines de semana, pasando a ofrecerse de lunes a domingo con la estratégica intención de impulsar así un formato (aprovechando la ausencia de 'Pasapalabra' en sábado y domingo) que parece sentenciado por el público.