Miguel Lago no puede seguir tras lo que ve en 'Y ahora Sonsoles' y termina pidiendo perdón

Sonsoles Ónega se ha hecho eco este miércoles de una de esas noticias que rompen a cualquiera. La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' informaba del caso de una joven de 14 años que se ha suicidado después de haber denunciado que sufría bullying. Un tema que provocaba que Miguel Lago se resquebrajara y mostrara su indignación.

Tras escuchar a Esperanza, una amiga de los padres de la joven, Miguel Lago tomaba la palabra para expresar lo que siente ante un caso como este después de haber vivido el bullying muy de cerca. "El problema es que el que tiene que volver al colegio es el niño, los padres podemos ir y poner el grito en el cielo y que abran el protocolo, pero el niño sigue teniendo que ir ahí todos los días", empezaba comentando.

"Antes te acosaban en el colegio, y, si tenías mala suerte, te acosaban en el parque. Ahora te acosan a través del teléfono, en las redes sociales, y te acosan en todas partes", sentenciaba Miguel Lago antes de leer los nombres de todos los jóvenes que se han quitado la vida en los últimos años por no poder más con el acoso recibido en el colegio. "Y esto no acaba nunca", añadía antes de romperse completamente.

"Yo llevo aquí cuatro años contigo, Sonsoles, y todos los años tenemos el caso de alguna niña que salta de una ventana", añadía el cómico sin poder articular casi palabra. "Todos los años lo contamos y todos los años ocurre esto, se abre una investigación, nadie sabe nada y no se decía. Le dicen a los padres que tenían que estar más atentos y los padres se sienten la mayor mierda del mundo porque no, acaban diciendo que nunca me podía imaginar que mi hijo/a llegara hasta esto", proseguía diciendo.

Miguel Lago se rompe en 'Y ahora Sonsoles' y lanza esta denuncia sobre el bullying

Tras ello, Miguel Lago ponía el foco en la poca prevención que hay en las escuelas. "Luego me escriben a mí porque pongo el dedo en los centros escolares, pero es que os dejamos nuestros hijos en vuestras manos todos los días, pasan más tiempo con vosotros que con nosotros y luego saltan por el balcón", denunciaba volviéndose a romper. "Perdón", decía al no poder seguir y bajar la mirada hacia abajo. "No pidas perdón", le decía Sonsoles.

"Llevamos años prometiendo una ley nueva de acoso escolar. Años diciendo a profesores que no tienen medios o a padres que no les hacen caso. Y, entremedias, casos como estos. Quiero que me garanticen que mi hijo va al colegio y que no lo maltratan", reflexionaba.

Por último, Miguel Lago aprovechaba para exponer su disconformidad con que se le llame bullying al acoso escolar. "El bullying, esta palabra de mierda. La hemos puesto en inglés para que quede espectacular, pero esto es violencia escolar. Lo mismo que hay violencia a las mujeres, hay violencia en las escuelas", sentenciaba.