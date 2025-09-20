La respuesta que da Miguel Lago a quienes dicen que es el 'Broncano de Ayuso' no se la esperaba ni Broncano

Miguel Lago está atravesando un buen momento profesional. El cómico compagina su obra de teatro en el teatro Alcázar de Madrid con su programa 'La noche golfa', de Telemadrid. El gallego ha concedido unas declaraciones donde replica a quienes le denominan como 'el Broncano de Ayuso', debido a las similitudes de su programa con 'La Revuelta'.

"Yo mismo bromeé sobre ello. Llevábamos meses con que a Broncano lo puso Sánchez y sabía que me iba a tocar a mí, así que me adelanté. Pero tanto lo uno como lo otro es absurdo. Ni a él le coloca Sánchez ni a mí Ayuso. A Broncano otras televisiones le ponían la misma pasta o más que TVE porque es muy bueno. Sencillamente", reconoce en una entrevista a El Mundo.

Además, deja claro que "lo mejor que tiene la democracia televisiva del mando a distancia es que si no fuera bueno no haría el dato que hace. Igual que yo en Telemadrid. A mí no me pone Ayuso, entre otras cosas porque lo que me piden es que haga la menos política posible. Me pone allí mi trabajo y el programa ha funcionado porque soy muy gracioso. Ambos trabajamos porque somos muy buenos. Si no lo eres, estás en la calle al minuto dos. ¿Te imaginas que fácil sería afiliarte al PP o al PSOE y tener un programa en prime time? Iríamos todos de cabeza, pero esto no funciona así".

Miguel Lago se autodefine de "extremo centro" y se declara fan de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'

Miguel Lago reconoce que le cuesta creer que haya quien le "coloque en la mesa de Goyo Jiménez, Berto Romero, Luis Piedrahita o Andreu Buenafuente. El niño de 18 años que llegó a 'El club de la comedia' no lo podía soñar". "Estuve hablando el otro día con Lalachus y Sergio Bezos [de 'La Revuelta'] y alucinaban de que yo lo sé todo de la comedia que se hace. Sé que por la comedia que hago les puede chocar, pero es que soy cómico de vocación y soy un gran consumidor de comedia", reconoce sobre su conversación con los dos colaboradores de Broncano.

Y confiesa seguir tanto el programa de Broncano como el de Pablo Motos: "¿Cómo no voy a ver 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'? Y sigo el trabajo de los compañeros porque me divierte. Soy fan y soy un loco. Me gustan los artistas y me gustan los cómicos. Conozco el trabajo de todos".

El humorista ha sido vinculado por muchos como un cómico de derechas. Ante esto, él reconoce que "he sido muy de izquierdas de joven, pero me he ido yendo a posiciones más moderadas y me encuentro muy cómodo en una posición de extremo centro". Y deja claro que él puede "condenar el genocidio de Gaza sin ningún tipo de fisura y, después, pensar que debería haber otra política impositiva mucho más liberal".

"No son cosas excluyentes, pero, vale, digamos que soy de centro-derecha. De todos modos, yo tengo una voz cómica que es muy crítica con el poder de turno", asegura. Eso sí, Miguel Lago confirma que "no es ningún secreto" que no le gusta Pedro Sánchez, "pero Esperanza Aguirre y la Gürtel estaban en el centro del 'soy un hijoputa'. En cualquier caso, soy mucho más que un cómico político, lo que ocurre es que mis virales siempre han ido por ese tema y, además, es mucho más fácil hacerles bromas a Ábalos y las luces de neón que a otros políticos", sentencia.