'MasterChef Celebrity 10' dice adiós a esta concursante y encara su recta final en TVE

Tras la sorpresiva doble expulsión de Rosa Benito y Alejo Sauras de la semana pasada y de que se revelara que la salida del actor tendría que ver por no poder compaginar la grabación del talent con el rodaje de la nueva serie de TVE, 'Barrio Esperanza', La 1 ha emitido este lunes la octava gala de 'MasterChef Celebrity 10' con una nueva expulsión.

Nada más entrar a las cocinas, los aspirantes del talent de cocina, se encontraban con una prueba que combinaba cocina y música. En ella, el DJ residente de las cocinas del programa, Pepe Rodríguez pinchaba alguna de las canciones más famosas que han marcado un antes y un después en la historia de la música. Cada canción llevaba aparejada una campana

El primero que acertara el tema y el artista se quedaba con la campana correspondiente, que ocultaba los ingredientes que definían cada cocinado y con los que tenían que elaborar su plato. Por si fuera poco, el ganador de esa prueba se iba a llevar el delantal dorado que otorgaba la inmunidad en la gala de este lunes.

Tras la cata de cada plato, llegaba el momento de que el jurado de 'MasterChef Celebrity' decidiera al mejor de la prueba. Los tres mejores eran José Manuel Parada, Miguel Torres y Juanjo Bona siendo el presentador de 'Cine de barrio' el que se llevaba el delantal dorado garantizándose así la continuidad una semana más en el programa.

¡Felicidades! Jose Manuel Parada gana el delantal dorado de #MCCelebrity 10. Qué bonito ver cómo se alegran todos de él ❤️ https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/SFwV9MHo1W — MasterChef (@MasterChef_es) October 20, 2025

El equipo rojo se jugará la expulsión tras la obligada baja médica de Valeria Ros

Después llegaba la prueba por equipos en la que los aspirantes se colaban en el Centro Policial de Canillas, en Madrid, uno de los más grandes de Europa e incluso del mundo, donde trabajan más de 5.000 efectivos. El programa les rendía un homenaje en el año en el que la Unidad de Caballería celebra 200 años desde su fundación; los Guías Caninos, 80 años de servicio; los TEDAX y la Unidad Aérea conmemoran medio siglo de existencia; la Unidad de Ciberdelincuencia alcanza a su 30º aniversario; y la UFAM (Unidades de Atención a la Familia y Mujer) cumple una década.

Este homenaje a los héroes de la Policía Nacional, al que asistían 80 agentes del cuerpo, contará con un menú diseñado por los chefs Oswaldo y Bruno González, jefes de cocina de los restaurantes más solicitados de la capital: Los 33 y La Llama Inn. Era una prueba a la que se sumaban Saúl Craviotto, ganador de 'MasterChef Celebrity 2' e Ismael, el GEO finalista de 'MasterChef 12+1'.

José Manuel Parada como el mejor de la prueba anterior era nombrado uno de los capitanes y el presentador no dudaba en elegir a Soraya Arnelas como su principal rival después del gran fracaso de la semana anterior como líder. Los dos elegían a los miembros de sus equipos. No obstante, el de Soraya recibía un fuerte golpe antes de empezar a cocinar pues Valeria Ros tenía que abandonar las cocinas ante la enfermedad que sufría que le impedía poder realizar el trabajo con lo que el equipo rojo tenía un concursante menos. "Es como si tuviese fiebre y estoy supermareada. Es como un cuadro de gastroenteritis. No sé qué me ha pasado", reconocía la cómica. "No estás para cocinar. La salud es lo primero, recupérate", determinaron los jueces.

Tras la cata llegaba la valoración de los jueces con Jordi Cruz dejando claro que el trabajo de José Manuel Parada como capitán había sido bueno pero el resultado había sido regular. Por su parte, Soraya Arnelas volvía a liarla como capitana del equipo rojo con Pepe Rodríguez dejando claro que no sabe mandar y tras todo ello, el juez anunciaba que el equipo ganador de la prueba era el azul. Y para completar una noche redonda como él, Parada era nombrado el mejor de la prueba y se llevaba 4.000 euros para donar a la ONG de las enfermedades raras de Isabel Gemio.

Soraya Arnelas, de nuevo expulsada en 'MasterChef Celebrity'

En la prueba de eliminación, los delantales negros se enfrentaban a un reto en el que se encontraban unas cajas misteriosas en las que encontraban diferentes platos combinados. Los concursantes tenían que hacer una actualización de este célebre plato que tuvo su auténtico boom en los años 60 con el auge del turismo. Para ayudarles, las chefs con Estrella Michelín Lydia del Olmo y Begoña Rodrigo; la creadora de contenido en redes sociales Paufeel; y la ganadora de 'MasterChef 10' María Lo visitaban las cocinas para demostrar como se puede hacer vanguardia con este plato emblemático de la cocina popular en bares de carretera. Y cada una de ellas ayudaba a uno de los delantales negros durante diez minutos.

Después de la cata, los jueces de 'MasterChef Celebrity 10' tenían muy claro su veredicto. Mariló Montero había encandilado al jurado por lo que subía directamente a la galería al igual que Juanjo Bona. De esa forma, la expulsión estaba entre Valeria Ros y Soraya Arnelas. Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que la décima expulsada de esta edición era Soraya Arnelas, que se despide dos semanas después de ser repescada. "No estoy orgullosa de mi plato pero si estoy contenta por mi actitud. He tenido mucha suerte porque he vivido esta experiencia dos veces, creo que es bonito cuando uno sabe poner fin, aunque esta experiencia acaba de empezar ahora", reconocía la cantante.

Con la marcha de Soraya Arnelas, 'MasterChef Celebrity 10' encara su recta final con solo siete concursantes luchando por un puesto en la gran final. Solo quedan cuatro galas para conocer qué famoso toma el relevo de Inés Hernand como el mejor cocinero celebrity de nuestro país.