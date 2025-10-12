La significativa respuesta de Silvia Intxaurrondo cuando le preguntan si su cese en Telemadrid fue por Ayuso

Este miércoles 8 de octubre, 'En primicia' estrenó su segunda temporada en La 2 de TVE. En esta primera entrega Lara Siscar entrevistó a Arturo Pérez Reverte y Silvia Intxaurrondo, dos de los periodistas más relevantes de nuestro país.

En el caso de la presentadora de 'La Hora de La 1', hizo balance de su extensa trayectoria profesional, que le ha llevado a trabajar en diversos medios de comunicación, como Radio Euskadi, 'El Mundo', Cadena SER, CNN+, Cuatro, ETB y Telemadrid. Actualmente, ha conseguido convertirse en la 'reina de las mañanas' con el programa que conduce en TVE, líder indiscutible en su franja de emisión.

Silvia Intxaurrondo recuerda sus entrevistas a Ayuso y a Feijóo

Aunque no todo han sido momentos bonitos. Cabe recordar su polémica salida de Telemadrid tras su entrevista a la presidenta de dicha comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Una entrevista donde la puso contra las cuerdas y no tardó en hacerse viral en redes sociales. Precisamente sobre este asunto ha querido ahondar Lara Siscar en el espacio nocturno de La 2. "¿Tu salida de Telemadrid tuvo que ver con esta entrevista?", quiso saber la periodista.

Tras mirar al techo y reflexionar durante unos segundos, Silvia Intxaurrondo se limitó a decir: "Eso no te lo puedo responder. Puedo llegar hasta donde puedo llegar". De esta forma, deja entrever que su entrevista a Isabel Díaz Ayuso podría ser el detonante de su salida de Telemadrid. Aunque prefiere huir de polémicas e irse por la tangente.

Durante la charla en 'En primicia', Silvia Intxaurrondo también recordó otra de las entrevistas más polémicas de su trayectoria televisiva, la que le hizo a Alberto Núñez Feijóo en 'La Hora de La 1' durante la campaña electoral del año 2023. El líder del PP y la periodista se enzarzaron en una discusión por un dato sobre las pensiones que ella tachó de falso, pese a que él insistía en que estaba en lo cierto.

Después de dejarla de mentirosa, el propio Feijóo tuvo que admitir que la presentadora tenía razón y era él el que estaba equivocado. Según reconoció la periodista en el programa de La 2, el político gallego "tenía claro que era el mensaje que quería colocar". "Yo lo había repetido en otras entrevistas durante la campaña, así que cuanto lo escuché, levanté el papel que tenía delante y comprobé el dato que yo mismo había verificado previamente", explicó Silvia Intxaurrondo.

"Cuando un entrevistado te dice que no solo tus datos no son correctos, sino que vas a tener que rectificar, puedes dudar por un segundo", reconoce, pero "yo estaba segura de mis datos, los había chequeado. Así que pensé: 'no, no voy a rectificar algo que sé que es verdad'". "La certeza en los datos fue lo que me dio fuerza para seguir adelante. Le respondí que mis datos eran correctos. Podría decir lo que quisiera, pero que la verdad estaba conmigo", sentencia.