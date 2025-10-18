La miniserie sobre un caso real que amenaza el liderazgo de 'Animal' con Luis Zahera en Netflix

Desde que se estrenó hace tres semanas, 'Animal' se ha colocado como lo más visto en Netflix en España, pero además la serie de Luis Zahera también está despuntando fuera de nuestras fronteras pues de hecho se ha colocado como la segunda serie más vista de habla no inglesa en todo el mundo por detrás de 'El genio y los deseos'.

No obstante, en nuestro país hay otro título que está intentando disputarle a 'Animal' el primer puesto de lo más visto en la plataforma de streaming. Hablamos de 'Nadie nos vio partir', una miniserie mexicana que está inspirada en una historia real.

La ficción que protagonizan Tessa Ía y Emiliano Zurita está inspirada en la novela homónima de Tamara Trottner y que rescata una historia que impactó a México en los años 60, la de la propia escritora. En entrevistas, Trottner relató que su padre los secuestró a ella y a su hermano cuando tenía solo cinco años, durante la celebración de su cumpleaños.

'Nadie nos vio partir' refleja el contraste entre la inocencia de la infancia y el sufrimiento psicológico que provoca la manipulación familiar. Bajo la dirección de Gaz Alazraki, la ficción busca generar también reflexión sobre los abusos invisibles dentro del núcleo familiar.

'Nadie nos vio partir' consta de 5 episodios y se sitúa como el segundo contenido más visto en España detrás de 'Animal' y por delante de otras ficciones como 'Reclutas', 'Monstruo: la historia de Ed Gein', 'Old Money', 'Weiss & Morales', 'Nero', 'La casa Guiness' y 'El refugio atómico'.

Así es 'Nadie nos vio partir', la miniserie que sigue los pasos de 'Animal'

La historia está basada en la novela de Tamara Trottner, quien escribió inspirada en su propia experiencia. Cuando tenía apenas cinco años, Trottner y su hermano fueron secuestrados por su padre, lo que marcó profundamente su infancia. Aquello que comenzó como un aparente viaje terminó convirtiéndose en una pesadilla de silencio y separación.

Durante dos años, los niños fueron trasladados de país en país, desde Francia hasta Israel, mientras su madre iniciaba una búsqueda desesperada que involucró detectives privados y años de angustia. La autora ha relatado cómo aquel suceso moldeó su visión sobre la familia, la pérdida y la necesidad de encontrar la verdad.