¿Tendrá segunda temporada 'Animal', la serie de Netflix con Luis Zahera? Esto es todo lo que se sabe

Netflix estrenaba este viernes 3 de octubre su nueva serie española, 'Animal', una comedia rural protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo. La ficción ha llegado sin una gran campaña de promoción y sin grandes alardes, sin embargo ha dado la campanada en su primer fin de semana.

Compuesta por 9 capítulos de solo 30 minutos de duración, Zahera y Lucía Caraballo ('Perdiendo el juicio') encabezan un reparto en el que también figuran Carmen Ruiz ('Amar en tiempos revueltos'), Antonio Durán 'Morris' ('Fariña'), Sergio Abelaira ('La Fortuna'), Darío Loureiro ('Rapa'), Adrián Viador ('Vivir sin permiso'), Raquel Nogueira ('Los años nuevos'), Fer Fraga ('30 monedas') y Nuno Gallego ('Olympo').

'Animal' cuenta la historia de Antón, el personaje de Zahera, un amargado veterinario rural gallego que está harto de que no le paguen sus visitas, que le racaneen el dinero, y sus facturas no dejan de acumularse. Por ello se ve obligado a trabajar en una tienda boutique de mascotas llamada Kawanda dirigida por su sobrina Uxía, interpretada por Lucía Caraballo, con quien tendrá que aprender a adaptarse y descubrir que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro.

Cuando Antón aterriza ahí descubre cómo no tiene nada que ver con su trabajo en el entorno rural: collares de diamantes, pienso de extra lujo, peluquería canina… Y todo su ser rechaza por completo esa nueva vida. Ahí reside toda la trama principal de 'Animal': la aclimatación de Antón a un entorno que le es totalmente ajeno.

'Animal' triunfa en Netflix, pero ¿tendrá segunda temporada?

Tras su lanzamiento, 'Animal' está siendo todo un pelotazo inesperado pues se ha situado en el puesto 1 de lo más visto en Netflix este fin de semana a pesar de competir contra otro peso pesado de la plataforma como 'Monstruo: la historia de Ed Gein'.

La tercera temporada de la antología de Ryan Murphy e Ian Brennan sobre mediáticos asesinos en serie protagonizada por Charlie Hunnam es actualmente lo más visto en más de 60 países. Sin embargo, en nuestro país ha sido superada por la comedia rural de Luis Zahera.

Así, Luis Zahera sigue demostrando que es uno de los actores más queridos de nuestra industria pues otra de sus series, 'Entrevías' ya lo petó también en Netflix colándose entre lo más visto fuera de nuestras fronteras.

Ante el éxito de esta primera temporada de 'Animal', muchos se preguntarán si la serie tendrá continuidad con una segunda temporada. Al preguntar por esta posible segunda tanda de episodios, la plataforma asegura a El Televisero que por ahora no tienen ninguna comunicación sobre una segunda temporada en estos momentos.

No obstante, aún sin la confirmación oficial de su renovación, pero teniendo en cuenta su gran éxito y que las tramas no quedaron del todo cerradas, no sería de extrañar que Netflix renueve 'Animal' por una segunda temporada en la que seguir viendo como se desarrolla la historia de Antón y Uxía así como del resto del pueblo.