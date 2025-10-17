Juan del Val se lleva el dardo directo de Gonzalo Miró en su cara tras ganar el Premio Planeta 2025

Este jueves 16 de octubre, un día después de que Juan del Val fuera galardonado con el Premio Planeta 2025, el escritor ha acudido al programa 'El Partidazo de COPE'. Allí ha coincidido con su excompañero de 'La Roca' Gonzalo Miró, colaborador habitual del espacio radiofónico.

Un encuentro que ha sido muy comentado por el dardo que le ha lanzado el actual presentador de 'Directo al grano'. Y es que a Juan del Val se le había olvidado saludarle, lo que ha servido a Gonzalo Miró para espetarle: "Digo 'joe, ha ganado el premio y ya ni me saluda'". El escritor ha justificado su olvido afirmando que "No sabía que estabas aquí. Te he escuchado por la radio viniendo", pero pensaba que ya "estaba en casa".

"Para los que no lo estén viendo es que están sentados al lado", ha explicado el presentador, Juanma Castaño, a los oyentes. "Lleva sentado diez minutos al lado de Gonzalo y dice 'coño Gonzalo'", ha añadido entre risas el conductor del espacio. El ganador del Premio Planeta ha bromeado con su excompañero, explicando que: "él estaba a la derecha, que a pesar de la pose muchas veces anda por ahí, y me acabo de dar cuenta, perdóname". "Es que he dormido dos horas y media", ha alegado a modo de justificación.

Juan del Val responde a quienes critican que le hayan dado el Premio Planeta

Durante la entrevista en 'El Partidazo de COPE', Manolo Lama le ha preguntado a Juan del Val si le molesta que se haya dicho que el dan el premio por trabajar en Atresmedia. A lo que él ha respondido: "No me jode, porque anda que no hay trabajadores en Atresmedia". "Me han dicho que ha habido una encuesta en algún medio de comunicación que preguntaba: '¿creéis que Juan del Val merece el Premio Planeta?'. Vamos a ver, el Premio Planeta se da a una novela inédita, no ha salido. Hasta el 4 de noviembre no lo ha podido leer nadie que no sea del jurado", ha explicado el marido de Nuria Roca.

Acto seguido, el escritor ha defendido la honorabilidad de su premio: "El jurado ha decidido premiarla. Nadie puede merecer o no merecer. Al final esto me da igual, son los lectores los que mandan. Yo me presenté a un concurso en el que se han presentado 1.320 novelas. Se seleccionaron 10 y gané yo. Es evidente que es imposible que mi novela ni ninguna novela, sea mejor que otras 1.320. Esto no existe".

"Como en todo, hay cierta subjetividad, pero decir que me han dado el Premio Planeta porque yo trabajo en Atresmedia, es un argumento de una pobreza intelectual que no me merece la pena contestar", ha sentenciado Juan del Val.

El escritor asegura no vivir pendiente de lo que dicen de él en redes sociales

Juan del Val dejó claro que su "motivación es que la gente me lea". "En mi discurso del premio, expliqué que yo escribo para la gente me lea. A veces, los escritores huyen de lo comercial y dicen que algo que no tiene calidad por ser comercial, pero yo eso no lo he concebido. Lo que diga un crítico me preocupa poco, aunque reciba buenas críticas", aseguró.

Juan del Val reconoce que su inspiración está "en lo que vivo. Vivo de estar atento. Escribo porque estoy atento. Tengo una capacidad casi enfermiza de observar". "Hay días en que no me sale nada pero cuando tienes oficio y le metes muchas horas acaba saliendo. A veces todo fluye y en pocas horas has producido mucho; otras veces, en varias horas has podido hacer solo un párrafo", confiesa.

Además, dejó claro que no vive pendiente de las redes sociales: "Hay veces que llego a la redacción y me dicen 'la que has liado', y yo no me he enterado de nada. No puedes estar pendiente de las redes. Cuando se equivocan, a mi hijo, que se llama como yo, le llega de todo, pero mis hijos saben lo que hay y marcan distancia", sentencia.