Marta Flich frena la conexión con una invitada de 'Directo al grano' tras acusar a TVE de manipulación

Marta Flich y Gonzalo Miró han vivido este jueves un tenso momento en 'Directo al grano' en plena conexión con Almudena Negro, la alcaldesa de Torrelodones, para hablar sobre el asalto por error a una casa al confundirla con la de la inquiokupa viuda del ex futbolista del Real Madrid, Fleitas.

Tras hacer un breve vídeo explicando lo que había pasado y como diez menores habrían asaltado a una casa pensando que se trataba de la casa de la inquiokupa de un ex futbolista del Real Madrid; 'Directo al grano' conectaba también con su reportera Elena Godesart para hablar también con la inquiolupa a la que le iban a asaltar.

Almudena Negro, la alcaldesa de Torrelodones, tomaba la palabra para denunciar la manipulación que se estaba haciendo de esta noticia. "Aquí dicen que se ha producido un asalto por una concentración contra la okupación, ya me parece mucho presuponer", empezaba diciendo. "Así que colegir directamente cual es la causa y tratar de endilgársela al PP me parece una manipulación de campeonato. Nosotros vamos a seguir convocando concentraciones porque okupar es robar y lo que no puede ser es que se esté dejando a los propietarios en Torrelodones en indefensión y con mentiras tan graves como las que he oído en esta pieza", advertía la política a Marta Flich en 'Directo al grano'.

🔵Almudena Negro, alcaldesa de Torrelodones: "Okupar es robar y no puede ser que se esté dejando a los propietarios en indefensión". #DirectoAlGrano16O pic.twitter.com/HVcztjPGDA — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) October 16, 2025

Después la alcaldesa leía el atestado policial de lo que ocurrió y al escucharla, la inquiokupa le llamaba "mentirosa" produciéndose un tenso rifirrafe al decirle que "cállese señora" obligando a Marta Flich a intervenir para pedir que por favor no se faltaran el respeto. "¿Sabes qué le digo? ¡Que le den morcillas!", soltaba la inquiokupa. "No, no, a ver por favor con tranquilidad dentro de todo el desastre que es esto, no puede usted atacar a la alcaldesa", le pedía la presentadora.

En pleno rifirrafe, Luisfer Durán, el periodista de El Mundo que había publicado la información también se enfrentaba con la alcaldesa pues según él no estaba leyendo el atestado policial y no estaba hablando con certeza generándose un debate en plató. "Yo me enfrento a los que roban que son los que okupan", se defendía la alcaldesa. "Está muy bien pero no interprete tanto a ver si se va equivocar", le soltaba Gonzalo Miró.

Tras ello, Almudena Negro insistía en que el PP lo único que hace es luchar contra los que roban casas y que iban a seguir convocando concentraciones contra la okupación. "El PP protege la propiedad privada, no nos vamos a callar, vamos a seguir luchando contra ello y lo digo en TVE", recalcaba la alcaldesa de Torrelodones. "Pero que manía con mezclar temas alcaldesa", le replicaba Gonzalo Miró antes de que Marta Flich pidiera paso. "Yo puedo hablar de lo que me de la gana", se defendía la política.

💥La inquiokupa tacha de 'mentirosa' a la alcaldesa de Torrelodones en #DirectoAlGrano16O. pic.twitter.com/WN4kDC2tc2 — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) October 16, 2025

Marta Flich no tolera la acusación de Almudena Negro en 'Directo al grano'

Después, Marta Flich volvía a conectar con la inquiokupa para conocer su versión de los hechos y seguía el debate en 'Directo al grano' con Sarah Santaolalla cuestionando que ella no entiende las concentraciones contra la inquiokupación. "¿Puedo contestar a todas estas desinformaciones?", preguntaba Almudena Negro.

"Yo solo les he leído lo que me ha pasado policía local, ustedes verán si también lo quieren poner en duda. Si a usted le sorprende mucho que el PP convoque concentraciones contra la okupación pues se van a aburrir porque el PP defiende la propiedad privada y lo que hay que hacer es exigirle al gobierno de Sánchez que esa ley antiokupación que viene durmiendo Armengol en el Senado...", sostenía la alcaldesa. "Usted ha entrado en campaña y quiere contarnos su monólogo", le replicaba Santaolalla. "Déjeme acabar que yo le he dejado preguntar porque si yo no puedo contestar, yo entiendo que a veces las respuestas no gustan", soltaba ella. "Sobre todo si no tienen nada que ver con el tema", espetaba Gonzalo Miró.

Finalmente, cuando Marta Flich le iba a despedir, la alcaldesa no dudaba en cuestionar a TVE provocando que la presentadora le frenara en seco. "Alcaldesa muchas gracias por haber estado en 'Directo al grano'", le decía la presentadora. "Le diría que un placer pero no cuando se manipula, pero es TVE", le contestaba la política. "Por ahí no. A usted le hemos detectado una serie de mentiras en cadena que nos hemos dedicado a desmentir con datos con el periodista Luisfer Durán", le advertía la presentadora. "No, disculpe usted pero han vertido muchas falsedades en este programa", añadía Almudena Negro.