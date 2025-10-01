Jesús Cintora impugna el último bulo sobre Ayuso en 'Malas Lenguas': "Que no nos traten por tontos"

El gravísimo bulo que soltó Isabel Díaz Ayuso en 'El programa de Ana Rosa' asegurando que el lehendakari le había amenazado sigue trayendo cola y más después de que desde la Comunidad de Madrid aseguren que no tienen que pedir disculpas. Un asunto que llegaba este miércoles a 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora poniéndose serio con uno de sus colaboradores.

Y es que Hugo Pereira trataba de defender que Isabel Díaz Ayuso se había equivocado al no entender el euskera y que para él no había mala intención. "Está claro que era una equivocación de Ayuso, estaría bien que pidiera disculpas pero es evidente que entendió mal porque si tenía intención de hacer un bulo esa no es forma", aseveraba el joven colaborador.

Más información Pedro Piqueras da este bofetón de realidad a Ayuso en TVE tras no retractarse de su bulo ante Ana Rosa

Algo que llevaba a que Javier Aroca le confrontara antes de que fuera Jesús Cintora quien se plantara por lo que estaba escuchando. "Tú dices que no lo ha entendido pero lo primero que tendría que tener esta señora es un respeto a una lengua tan bella como el euskera que cuesta mucho aprender. Esta señora ya tiene antecedentes como hizo en la conferencia de presidentes", le replicaba Aroca a su compañero.

"Es que esto no es que sea un bulo es que...", trataba de decir Aroca. "Que lo es", apostillaba por lo bajo Cintora. "Todos los que estaban en ese programa callaron y callaron en mi opinión de manera culpable porque no se debería consentir que eso se diga en un medio", aseveraba Javier Aroca aludiendo de forma indirecta a como Ana Rosa Quintana no fue capaz de plantarse y desmentir lo que había dicho la política madrileña. "La verdadera intención no es engañar es torcer la convivencia y la paz", sentenciaba Aroca.

Jesús Cintora frena a Hugo Pereira por su defensa de Ayuso: "Bulos no"

Javier Aroca, Jesús Cintora y Hugo Pereira en 'Malas Lenguas'

Pero Hugo Pereira insistía en tratar de defender a Díaz Ayuso. "Escuchó la declaración del lehendakari y lo entendió mal porque yo tampoco entiendo el euskera, yo soy gallego, hablo gallego y me encanta el gallego", aseveraba el periodista. "Y lo que no lo entiende lo entiende como pim, pam, pum, ¿no?", le espetaba Aroca. "Si me permitís", solicitaba Jesús Cintora para cuestionar a su compañero.

"¿Pero Hugo tú crees que no sabe distinguir entre lo que dijo y el pim, pam, pum?", le preguntaba Cintora. "Yo creo que en este caso no fue malintencionado porque si quisiera hacer un bulo de esto yo creo que son capaces de hacer mejor un bulo", incidía Pereira. "Hugo dos cosas. Primero, sobre lo de Ayuso bulos no. Y sobre ti también, bulos no", le soltaba el presentador a su colaborador.

"Y te digo por qué. Porque queda muy claro que no dijo pim, pam pum, queda clarísimo. Es gravísimo si hubiera dicho pim, pam, pum, gravísimo, sería una noticia de primer nivel si llega a decir el lehendakari de una presidenta autonómica pim, pam, pum. Sería una barbaridad. Antes de soltar eso te aseguras de que era una barbaridad y sabía perfectamente que no lo había dicho. Y tercero, ¿si se hubiera equivocado por que no pide disculpas? Y encima salen a inculpar al lehendakari así que por favor que no se nos trate por tontos. Así que bulos no y tratarnos por tontos tampoco", sentenciaba Jesús Cintora.