'Gran Hermano 20' deja fuera a Carlos Sobera, avanza la fecha de estreno y da pistas ¿de la nueva casa? en su promo

Telecinco se prepara para intensos cambios en su parrilla de programación de cara a las próximas semanas. La cadena de Fuencarral se despedirá de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', que ya ha arrancado su recta final, a finales de octubre y dará a paso a una nueva edición de 'Gran Hermano'.

De hecho, durante las últimas semanas Telecinco ha intensificado la promoción del regreso del reality por antonomasia. Lo ha hecho a través de unos trabajados spots promocionales bajo el claim: "Ganas de casa". En los vídeos ya emitidos se ha podido ver a un robot que, en vez de cabeza, tiene un objetivo de cámara en clara alusión a la vida en directo que representa 'GH'.

Telecinco presenta, a través de una nueva promo, su hoja de ruta con 'Gran Hermano'

A diferencia de anteriores ocasiones, los espectadores han podido ver detalles que no han pasado inadvertidos y que dejan entrever novedades como el plantel de presentadores o incluso un primer adelanto de la fecha de estreno. Nada más arrancar la promo, se puede ver a Jorge Javier abrirle la puerta a este característico robot con forma de cámara.

En su mano, dicha figura portaba una hoja del calendario del mes de noviembre. De este modo, sin desvelarse fecha exacta, se apunta a que éste es el mes escogido por los directivos de Telecinco para estrenar 'Gran Hermano 20'. No ha sido el único detalle analizado por los seguidores del formato

Junto al robot han aparecido tanto Jorge Javier Vázquez como Ion Aramendi pero ni rastro de Carlos Sobera sorprendentemente a pesar de haber sido confirmado inicialmente como presentador, lo que hace presagiar que solo habrá dos emisiones o, tal vez, que Jorge Javier repetirá el modelo de 'Supervivientes All Stars' y, por ende, presentará los martes y los jueves en caso de que la cadena opte por mantener las tres galas semanales del reality en emisión.

Otro de los grandes interrogantes de los espectadores tiene que ver con los escenarios en los que se ha grabado dicha promoción. Muchos fans del reality elucubran sobre si las estancias que se ven en el spot pertenecen a la nueva casa y es que, a diferencia de anteriores ediciones, 'Gran Hermano' estrena una renovada casa en una nueva ubicación: Tres Cantos. Novedades que, se espera, sean confirmadas durante las próximas semanas en la presentación oficial del formato. De ser así, se avanza que la nueva casa será muy vanguardista (incluso futurista), adaptada a los nuevos tiempos.